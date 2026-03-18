Prevenția va beneficia în 2026 de un buget de 1,2 miliarde de lei, față de 900 milioane lei în 2025. Rogobete: Prevenția este cea mai corectă investiție în sănătate

Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că bugetul pentru programele naționale de sănătate dedicate screeningului și prevenției ajunge în 2026 la 1,2 miliarde lei, față de 900 de milioane lei în 2025.

„Este o creștere clară, necesară și asumată. (…) știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată. Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate. Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd. Pentru pacienți, pentru medici, pentru fiecare familie din România — mergem mai departe.”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Citiți și: După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare

De asemenea, vor fi extinse programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal.

În același timp, screeningul neonatal va fi extins considerabil: de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene: „Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață.”

În paralel, Ministerul Sănătății subliniază că va susține dezvoltarea ambulatoriilor, rolul medicilor de familie: „Construim primele programe naționale finanțate predictibil, sustenabil, direct din bugetul de stat pentru această componentă esențială.”

Citiți și: Raport OCDE: România, țara cu cele mai mici investiții în sănătate din UE. Doar 22 de euro per capita pentru prevenție. La polul opus Germania, cu 260 de euro

România vizează consolidarea statutului de destinație sigură și atractivă pentru capitalul american și extinderea investițiilor în IT, energie și minerale critice
România vizează consolidarea statutului de destinație sigură și atractivă pentru capitalul american și extinderea investițiilor în IT, energie și minerale critice
Oana Țoiu: România a convins 23 de comitete OCDE că se află la nivelul statelor dezvoltate, dar menținerea ritmului de lucru și stabilitatea guvernării sunt esențiale pentru finalizarea aderării anul acesta
Oana Țoiu: România a convins 23 de comitete OCDE că se află la nivelul statelor dezvoltate, dar menținerea ritmului de lucru și stabilitatea guvernării sunt esențiale pentru finalizarea aderării anul acesta
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

