Prevenția va beneficia în 2026 de un buget de 1,2 miliarde de lei, față de 900 milioane lei în 2025. Rogobete: Prevenția este cea mai corectă investiție în sănătate

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că bugetul pentru programele naționale de sănătate dedicate screeningului și prevenției ajunge în 2026 la 1,2 miliarde lei, față de 900 de milioane lei în 2025.

„Este o creștere clară, necesară și asumată. (…) știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată. Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate. Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd. Pentru pacienți, pentru medici, pentru fiecare familie din România — mergem mai departe.”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare

De asemenea, vor fi extinse programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal.

În același timp, screeningul neonatal va fi extins considerabil: de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene: „Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață.”

În paralel, Ministerul Sănătății subliniază că va susține dezvoltarea ambulatoriilor, rolul medicilor de familie: „Construim primele programe naționale finanțate predictibil, sustenabil, direct din bugetul de stat pentru această componentă esențială.”

