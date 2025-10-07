Prezent la Repatriot Summit 2025, ICI București a reiterat dorința de contribui la digitalizarea României prin noi colaborări

ICI București a fost prezent la Repatriot Summit 2025, desfășurat în perioada 2 – 5 octombrie 2025, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Ajuns la a zecea ediție aniversară, evenimentul a reunit 100 de antreprenori și manageri români din Diaspora cu 100 de lideri din țară, într-un cadru dedicat colaborării, încrederii și inițiativelor comune pentru dezvoltarea României, arată institutul într-un comunicat.

Programul summitului a debutat la Palatul Parlamentului, unde a avut loc Gala Top 100 Români de Pretutindeni, ediția a VIII-a, celebrând personalități remarcabile ale Diasporei.

Ulterior, lucrările au continuat prin sesiuni de discuții, prezentări și întâlniri de networking, cu accent pe consolidarea relațiilor de afaceri și pe lansarea de noi parteneriate strategice.

În zilele de 4 și 5 octombrie, participanții au continuat dialogul în cadrul atelierelor de lucru, vizitelor și sesiunilor interactive menite să pună bazele unor proiecte concrete de colaborare.

ICI București reiterează că își asumă „rolul de partener pentru digitalizarea României, iar acest eveniment a fost o oportunitate de a prezenta proiectele institutului, de a asculta nevoile antreprenorilor și de a identifica noi colaborări care pot face România mai competitivă și mai inovatoare”.