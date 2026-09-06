Prezența militară SUA în România, pe masa CSAT: Nicușor Dan convoacă Consiliul pentru discuții și măsuri privind apărarea națională

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni, 7 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pe agenda căreia se află inclusiv consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, în contextul revizuirii de către Departamentul de Război al SUA a posturii forțelor americane și a locațiilor de dislocare în Europa.

Potrivit Administrației Prezidențiale, CSAT se va reuni la Palatul Cotroceni începând cu ora 15:00. Membrii Consiliului vor analiza „termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa”, precum și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

Discuțiile privind prezența SUA în România au loc în paralel cu analiza Planului de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027–2036 și a programului „Armata României 2044”.

Pe agenda CSAT se află și documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în cadrul reuniunii interinstituționale din 13 august 2026. Programul SAFE, instrumentul european destinat consolidării industriei europene de apărare și creșterii capacităților militare ale statelor membre, reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru investițiile României în domeniul apărării.

Reuniunea CSAT are loc într-un context de accentuare a preocupărilor privind securitatea flancului estic al NATO și Marea Neagră, România având un rol strategic în dispozitivul aliat din regiune.

Includerea explicită pe agenda CSAT a revizuirii posturii forțelor americane și a consolidării prezenței SUA în România indică faptul că Bucureștiul tratează relația de securitate cu Washingtonul ca pe o componentă centrală a viitoarei arhitecturi de apărare a țării.

De altfel, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la finalul lunii august, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, cu congresmanul american Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, și cu congresmanul Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii, discuțiile vizând securitatea regiunii Mării Negre și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul apărării.

Întrevederile au corespuns unei dinamici a dialogului româno-american pe fondul reevaluării prezenței militare americane în Europa, cu Bucureștiul pledând pentru menținerea și creșterea posturii trupelor SUA pe teritoriul național. Acest dialog a mai cuprins și discuții la sediul NATO ale consilierului prezidențial pentru securitate națională și politică Marius Lazurca cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici din Departamentul de Război al SUA, cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și cu generalul Alexus Grynkewich, comandamentul suprem al forțelor NATO în Europa.

În cadrul ședinței CSAT vor fi analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.