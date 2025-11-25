NATO
Prezența militară SUA în România rămâne “puternică”: Șeful Forțelor Terestre SUA în Europa i-a vizitat pe militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu, de Ziua Recunoștinței
Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.
Precizările au venit în contextul în care România a primit marți vizita generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, acesta aflându-se în țara noastră pentru a aniversa, alături de militarii americani, Ziua Recunoștinței.
“Astăzi ne-am alăturat militarilor americani, români și aliați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru o vizită axată pe demonstrații ale capabilităților militare de descurajare. Charge d’Affaires Michael Dickerson, alături de generalul Christopher Donahue și ministrul apărării Ionuț Moșteanu, au participat în cadrul demonstrațiilor, inclusiv al unui zbor cu elicopterul Blackhawk, pilotat de Divizia a 3-a Infanterie a Armatei SUA, care a evidențiat prezența susținută a SUA și NATO în România”, a transmis Ambasada SUA.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă ministrul polonez al Apărării
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marți avioane de luptă în urma intrării unor drone în spațiul său aerian, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
„Operațiunea Eastern Sentry trebuie consolidată. Opt țări și-au pus la dispoziție forțele armate, acest proces trebuie accelerat. Aceasta este și concluzia dacă această încălcare este confirmată astăzi”, a declarat Kosiniak-Kamysz după o întâlnire cu omologul său francez.
Citiți și Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova
Prezența generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța este un semnal bun pentru România, a declarat, marți, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc marți vizita generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu.
“Generalul Donahue a venit astăzi să fie alături de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Thanksgiving (n.r. – Ziua Recunoștinței). Ne-au invitat și pe noi, trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a precizat Moșteanu, în cadrul unor declarații de presă, potrivit Agerpres.
Acesta a adăugat că incidentul cu drona căzută într-o localitate din Vaslui îl face să întrerupă vizita de la baza Mihail Kogălniceanu și va pleca la București.
O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, autoritățile apreciind că este despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții. O altă dronă inscripționată cu litera “Z” a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.
Ministerul Apărării Naționale informase marți dimineață că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit ministrului, o nouă capacitate antiaeriană va intra în serviciul operațional al Armatei Române în curând “și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone”.
“Trebuie să putem face față mai bine acestor tipuri de provocări”, a adăugat Moșteanu.
“Revenind la ziua de astăzi și faptul că general Donahue este astăzi aici, este un semnal foarte bun pentru România, un semnal că avem multe de construit în continuare. Suntem pe un parcurs de peste 30 de ani de parteneriat și ăsta este un lucru care ne ajută să fim optimiști pentru viitor. Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros și pentru securitatea României”, a mai declarat ministrul apărării.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii
Președintele Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina.
Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții legate de negocierile de pace. Nicușor Dan a subliniat că statele membre „vor rămâne unite”, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.
Șeful statului a evidențiat rolul esențial al UE în conturarea și implementarea unui proces de pace viabil.
„Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, a transmis acesta, într-o postare pe X.
În intervenția sa, Nicușor Dan a insistat asupra nevoii ca statele membre să identifice soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului european, inclusiv prin măsuri concrete care să răspundă nevoilor urgente ale Kievului. Totodată, el a punctat că securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni, avertizând că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare.
„Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a transmis președintele, care a participat la reuniune înainte de a prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consacrată avizării Strategiei Naționale de Apărare a Țării și proiectelor României în domeniul apărării pentru a fi finanțate prin programul european SAFE.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
