Prezență-surpriză a ministrului rus de Finanțe la reuniunea G20. Aliații europeni, iritați de decizia administrației Trump de a readuce Rusia în rândul participanților

Decizia administrației Trump de a readuce Rusia în rândurile participanților la o reuniune a celor mai importanți responsabili economici din lume stârnește noi tensiuni cu aliații europeni, care doresc să continue izolarea Moscovei ca urmare a războiului pe care l-a declanșat în Ucraina, informează Politico Europe și France 24.

Ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, a fost prezent luni în sală, în prima zi a discuțiilor G20 găzduite de SUA. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avut, de asemenea, o întâlnire tête-à-tête cu Siluanov în contextul summitului.

Prezența lui Siluanov a fost însă contestată luni de către oficialii europeni aflați la Asheville, iar decizia de a-l include pe oficialul rus în cadrul întâlnirii a provocat agitație în timpul pregătirii unei fotografii de grup a participanților.

„Secretarul Bessent a avut o întâlnire productivă cu ministrul rus al finanțelor”, a declarat pentru Politico Erin Browne, subsecretarul Trezoreriei pentru afaceri internaționale. Bessent „i-a transmis că războiul trebuie să ia sfârșit și că ne dorim o soluție pașnică”, a spus ea.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a afirmat că cei doi au discutat despre „planul lui Trump pentru pace și creștere economică”.

Browne a afirmat că includerea Rusiei a fost o decizie luată de Casa Albă. „Respectăm protocolul Casei Albe”, a spus ea.

Întrebat luni de jurnaliști despre includerea Rusiei în cadrul reuniunii, Trump a apărat această decizie. „Ne place să ne înțelegem bine cu toată lumea”, le-a spus el jurnaliștilor. „Unul dintre motivele pentru care am atât de mult succes este faptul că mă înțeleg bine cu toată lumea.”

În timpul întâlnirii sale cu Siluanov, Bessent a precizat clar că SUA nu vor acorda ajutor economic Rusiei până când războiul din Ucraina nu se va încheia, potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea. Când ministrul rus al Finanțelor „a încercat să discute domeniile de interes în care s-ar putea lua măsuri, secretarul Bessent l-a întrerupt cu fermitate și a spus că nimic nu este posibil până când războiul nu se va termina”, a declarat persoana respectivă, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre o întâlnire privată.

Includerea Rusiei a reprezentat o schimbare radicală față de modul în care SUA au gestionat astfel de reuniuni după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022. În timpul administrației Biden, oficialii americani s-au alăturat omologilor europeni în protestul public împotriva participării Moscovei la forumurile economice internaționale.

Janet Yellen, secretarul Trezoreriei de atunci, s-a numărat printre oficialii occidentali care au părăsit o reuniune a G20 în 2022, atunci când un oficial rus a început să ia cuvântul.

Ministrul german al finanțelor, Lars Klingbeil, a declarat reporterilor că a precizat clar „că nu va participa la o fotografie de grup alături de ministrul rus al finanțelor”, menționând că o astfel de fotografie nu a mai avut loc în ultimii ani.

Klingbeil a declarat că și-a coordonat poziția cu alți oficiali europeni.„Abordarea unitară a europenilor a dus, în cele din urmă, la realizarea fotografiei de grup fără ministrul rus al finanțelor și fără delegația rusă”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a refuzat să comenteze incidentul legat de fotografie. Luni seara, Trezoreria a publicat fotografia, în care nu apărea oficialul rus.

În timpul discuțiilor de la Asheville, Klingbeil a declarat că a profitat de ocazie pentru a-i „spune ministrului rus al finanțelor direct în față” că guvernul rus trebuie să pună capăt războiului împotriva Ucrainei.