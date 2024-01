Prim-ministrul britanic îl asigură pe Volodimir Zelenski că Regatul Unit ”va continua să fie alături de Ucraina” și în 2024

Marea Britanie și Franța vor sprijini Ucraina ”atât timp cât va fi necesar”, a dat asigurări, marți, la Paris, șeful diplomației britanice David Cameron în prezența omologului francez, punctând că este ”esențial ca Putin să piardă” războiul, anunță AFP, citat de Agerpres.

Londra şi Parisul ”au fost susţinători puternici ai Ucrainei şi vor continua să fie aşa atât timp cât va fi necesar. Nu am nicio îndoială că (preşedintele rus Vladimir) Putin va pierde, şi este esenţial să piardă”, a declarat Cameron la un briefing de presă comun cu omologul său francez Catherine Colonna.

The UK and France are working together to maintain support for Ukraine and find a long-term political solution to the crisis in the Middle East.

It was great to speak to President @EmmanuelMacron and @MinColonna in Paris today 🇬🇧🇫🇷 pic.twitter.com/KXm2aTLM6d

— David Cameron (@David_Cameron) December 19, 2023