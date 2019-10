Prim-ministrul Etiopiei, Abiy Ahmed, este laureatul Premiului Nobel pentru Pace 2019

Comitetul Nobel a anunțat joi, la Oslo, că Premiul Nobel pentru Pace va fi decernat anul acesta lui Abiy Ahmed, prim-ministrul Etiopiei, ca urmare a rolului său decisiv în soluționarea conflictului dintre țara sa și Eritreea.

”Comitetul norvegian Nobel a decis să decerneze Premiul Nobel pentru Pace 2019 prim-ministrului etiopian Abiy Ahmed pentru eforturile sale în realizarea păcii și cooperării internaționale și pentru inițiativa sa decisivă în rezolvarea conflictului la frontiera cu statul vecin Eritreea”, a transmis Comitetul Nobel, într-o postare pe Twitter.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019