Prim-ministrul Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu noul președinte al Grupului S&D din PE, Iratxe Garcia Perez: Mă bucur să văd că printre liderii Parlamentului European se numără și femei

Prim-ministrul Viorica Dăncilă s-a întâlnit joi cu Iratxe Garcia Perez, preşedintele Grupului Social-Democrat din Parlamentul European.

Premierul României se află joi la Bruxelles într-o vizită oficială, organizată în contextul finalului de mandat al Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

”Am felicitat-o pe colega mea Iratxe Garcia Perez pentru noua poziție de lider al S&D. Mă bucur să văd că printre liderii Parlamentului European se numără și femei. Trebuie să rămânem uniți pentru a fi puternici în Europa”, a precizat Dăncilă într-o postare pe Twitter.

I congratulated my colleague @IratxeGarper for the new position as leader of @TheProgressives. I’m glad to see women are among the leaders of the @Europarl_EN. We need to stay connected in order to be stronger in Europe. pic.twitter.com/NWbC2p7K8C

— Viorica Dăncilă (@VDancila_PM) June 27, 2019