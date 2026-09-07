Prima centrală nucleară a Turciei, construită de Rusia, se apropie de operaționalizare. Primul reactor ar urma să producă electricitate până la finalul lui 2026. Moscova, interesată de alte două proiecte nucleare

Primul reactor al centralei nucleare Akkuyu, prima instalație de acest tip din Turcia, construită de compania rusă de stat Rosatom, se află în faza de testare și ar urma să înceapă producția de electricitate până la sfârșitul anului 2026. După finalizarea tuturor celor patru unități, centrala ar urma să asigure aproximativ 10% din necesarul de electricitate al țării, a anunțat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, citat de agenția turcă de presă Anadolu, potrivit dpa, preluat de Agerpres.

„În prezent, ne aflăm în faza de testare a primului reactor. Ne propunem să finalizăm testele pas cu pas și să punem în funcțiune primul reactor până la sfârșitul anului 2026. Obiectivul nostru este să începem producția de energie electrică până la sfârșitul anului 2026”, a declarat Bayraktar.

Centrala Akkuyu, prima instalație nucleară a Turciei, este alcătuită din patru reactoare cu o capacitate instalată de câte 1.200 de megawați. Lucrările continuă atât la prima unitate, cât și la celelalte trei reactoare.

După punerea în funcțiune, primul reactor ar urma să asigure între 2% și 2,5% din consumul de electricitate al Turciei. Odată finalizate toate cele patru unități, centrala va produce aproximativ 35 de miliarde de kilowați-oră anual și va acoperi aproape 10% din necesarul național de electricitate, potrivit estimărilor prezentate de autoritățile turce.

Cantitatea de electricitate produsă anual de Akkuyu ar fi suficientă pentru a acoperi consumul Istanbulului.

Proiectul, realizat de Rosatom în baza unui acord ruso-turc încheiat în 2010, a avut un cost inițial estimat la 20 de miliarde de dolari. Bayraktar a precizat că această valoare a fost depășită din cauza pandemiei și a creșterii costurilor materiilor prime și lucrărilor de construcție.

Rusia a acordat anterior o nouă finanțare de nouă miliarde de dolari pentru Akkuyu, fondurile urmând să susțină proiectul în perioada 2026–2027, potrivit Reuters.

Cooperarea în domeniul nuclear a figurat și pe agenda recentei întâlniri dintre președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și omologul său rus, Vladimir Putin, desfășurată în Kârgâzstan. Erdoğan a indicat că cele două țări ar putea colabora atât pentru finalizarea Akkuyu, cât și în cazul altor centrale nucleare, în timp ce Putin a descris Turcia drept unul dintre partenerii prioritari ai Rusiei.

Bayraktar a afirmat că Moscova vrea să transfere către proiectul de la Sinop experiența și resursele umane dezvoltate în timpul construcției centralei Akkuyu. Rusia și-a manifestat interesul și pentru proiectul nuclear avut în vedere în Tracia.

Turcia nu negociază însă exclusiv cu Moscova. Ankara poartă discuții și cu reprezentanți din Canada, China și Coreea de Sud, urmărind să obțină condiții competitive și un nivel ridicat de implicare a industriei locale. Planul prevede construirea a patru reactoare la Sinop și a altor patru în Tracia. Discuțiile nu au condus deocamdată la semnarea unor acorduri definitive, potrivit informațiilor prezentate anterior de Reuters.

„Ne propunem să construim încă opt reactoare”, a declarat ministrul turc al Energiei.

La Akkuyu este planificată și construirea unui centru de date, în paralel cu lucrările la reactoarele trei și patru.

Șantierul centralei se întinde pe aproximativ zece kilometri pătrați și implică 23.000 de angajați care lucrează în trei schimburi. Aproximativ jumătate dintre aceștia sunt cetățeni turci, iar după finalizarea proiectului, centrala ar urma să aibă circa 4.500 de angajați permanenți.

Complexul cuprinde aproximativ 560 de structuri, inclusiv instalații pentru depozitarea combustibilului nuclear și gestionarea deșeurilor, precum și centre de simulare. Energia produsă va fi distribuită în Turcia prin șapte linii de înaltă tensiune, cu o lungime totală de peste 1.100 de kilometri.

Pentru răcirea sistemelor și echipamentelor din afara reactorului primei unități va fi folosită apă din Marea Mediterană. Stația de pompare are capacitatea de a prelua 260.000 de metri cubi de apă de mare pe oră.