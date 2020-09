Prima confruntare Donald Trump – Joe Biden, 90 de minute haotice și de atacuri la persoană: “Nu e nimic deştept la tine, Joe”/ ”Mai taci, omule!”

Președintele american Donald Trump și contracandidatul său la funcția de comandant suprem, fostul vicepreședinte Joe Biden, s-au confruntat marți noaptea în prima lor dezbatere electorală înaintea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Prima dezbatere prezidențială Trump – Biden s-a consumat după 90 de minute intense și haotice, marcate de intervenții nepoliticoase și atacuri la persoană între cei doi candidați. Întâia dezbatere televizată a celor doi candidaţi la preşedinţia SUA, republicanul Donald Trump şi democratul Joe Biden s-a defășurat în Cleveland, în prezenţa unui public restrâns, în care s-au aflat şi soţiile Melania Trump şi Jill Biden, dar a fost urmărită de zeci de milioane de americani.

Dezbaterea a fost moderată de jurnalistul Chris Wallace de la Fox News. Cei doi candidați la președinția SUA au răspuns la întrebări care acoperă toate subiectele fierbinți ale agendei publice americane, de la gestionarea pandemiei de Covid și asigurările medicale până la protestele ”Black lives matter”, dar și subiecte globale precum schimbările climatice și încrederea în știință, relatează Digi24.

Prima chestiune a dezbaterii prezidenţiale, care a fost moderată de jurnalistul Chris Wallace, a vizat numirea judecătoarei care să o înlocuiască la Curtea Supremă pe recent decedată Ruth Bader Ginsburg, precizează Agerpres, citând agențiile internaționale de presă.

“Am câştigat alegerile. Alegerile au consecinţe”, a reacţionat preşedintele Trump, adăugând că partidul său republican deţine majoritatea în Senat, camera care confirmă judecătorii. Trump a lăudat calităţile propunerii sale, judecătoarea Amy Coney Barrett: “Va fi la fel de bună ca oricine a servit în acea Curte”, a subliniat preşedintele american.

“Suntem în mijlocul alegerilor”, a contracarat candidatul democrat Joe Biden. “Ar trebui să aşteptăm să vedem care este rezultatul acestor alegeri”. Joe Biden a schimbat rapid subiectul, abordând sistemul de sănătate şi susţinând că Barrett ar putea renunţa la sistemul de protecţie.

Joe Biden l-a acuzat pe preşedintele Trump că nu are “niciun plan” pentru a face faţă coronavirusului şi a afirmat că preşedintele “a intrat în panică” în momentul declanşării epidemiei.

Donald Trump a contraatacat, învinuind China pentru virus şi susţinând că Biden ar fi închis ţara pentru prea mult timp ceea ce ar fi afectat şi mai mult economia.

“Suntem la câteva săptămâni distanţă de un vaccin”, a anunţat Trump, asumându-şi meritul pentru programele ştiinţifice. Preşedintele a dat vina pe mass-media care a proiectat o imagine proastă despre el, în timp ce Biden a avut parte de o presă favorabilă.”Nu ai fi putut niciodată să faci treaba pe care am făcut-o noi”, i-a spus Trump lui Biden.”Ştiu cum să-mi fac treaba”, a replicat Biden. “Nu am deloc încredere în el” în privinţa vaccinului, a adăugat candidatul democrat.”Tot ceea ce a spus până acum este pur şi simplu o minciună”, a acuzat Biden.”Nu are niciun plan. Acest om nu ştie despre ce vorbeşte”.

Joe Biden a declarat că se va alătura din nou Acordului de la Paris privind schimbările climatice dacă va fi ales preşedinte al SUA în noiembrie, în timp ce preşedintele Trump a evidenţiat faptul că emisiile de carbon joacă un rol parţial în schimbările climatice. Trump a susţinut însă că reglementările privind schimbările climatice au afectat economia americană ducând la creşterea preţurilor în domeniul energiei.

Dezbatere marcată de replici acide și atacuri la persoană

În pofida temelor importante, schimburile de replici au fost acide și cei doi politicieni și-au adresat jigniri în mai multe rânduri. S-au întrerupt unul pe celălalt la fiecare frază și, la un moment dat, Joe Biden i-a spus chiar lui Trump ”Mai taci, omule!”.

Preşedintele Donald Trump l-a atacat pe Joe Biden, acuzându-l pe rivalul său democrat că a uitat la ce universitate a studiat şi a lansat atacuri verbale personale după ce Biden a spus că sute de mii de oameni au murit sub administraţia Trump din cauza COVID-19, afirmând că preşedintele trebuie să facă pe deşteptul pentru a rezolva problema. “Nu folosi niciodată cuvântul deştept cu mine … Nu e nimic deştept la tine, Joe”, a atacat Trump.

Candidatul democrat l-a atacat pe preşedintele Trump în domeniul economiei, acuzând numărul mic de persoane care au joburi în prezent, comparativ cu momentul preluării mandatului.”Ar trebui să se implice şi să aibă grijă de nevoile poporului american astfel încât să putem deschide în siguranţă” economia, a susţinut Biden, criticându-i abordarea gestionării pandemiei şi redeschiderii economiei.

Preşedintele Trump l-a atacat pe Biden în legătură cu activitatea fiului său pentru compania de gaze ucraineană Burisma, într-o confruntare care s-a terminat prin acuze reciproce la adresa legăturilor membrilor familiilor lor. Biden a negat orice activitate incorectă a fiului său.

Joe Biden s-a angajat să recunoască rezultatul alegerilor din 3 noiembrie, Donald Trump s-a eschivat

Candidatul democrat la Casa Albă s-a angajat să recunoască rezultatul alegerilor din 3 noiembrie, în timp ce actualul preşedinte a evitat întrebarea de la sfârşitul primei lor dezbateri.”Voi accepta” rezultatele, a asigurat fostul vice-preşedinte democrat.”Dacă nu voi ieşi eu, voi recunoaşte rezultatul”, a adăugat el, promiţând că dacă va fi ales va fi “un preşedinte pentru democraţi şi republicani”.

Donald Trump nu a răspuns la întrebare, limitându-se să afirme, fără dovezi, că votul prin corespondenţă ar favoriza fraudele. El a reluat mesajul promovat în campanie, susţinând că rezultatele alegerilor ar putea să nu fie cunoscute timp de “luni de zile” şi şi-a exprimat speranţa într-un un scrutin corect.

Următoarele dezbateri prezidenţiale vor avea loc pe 15 octombrie, în Miami (Florida) şi pe 22 octombrie, în Nashville (Tennessee).

Vicepreşedintele republican Mike Pence se va confrunta cu rivala democrată, senatoarea Kamala Harris, pe 7 octombrie, la Salt Lake City (Utah).