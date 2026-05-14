Prima decernare a Ordinului European de Merit are loc în sesiunea plenară a PE (18-21 mai). Zelenski, Merkel și Maia Sandu, nominalizați

Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară, în perioada 18-21 mai, la Strasbourg. Deputații europeni vor dezbate cu privire la sectoarele strategice ale UE împotriva investițiilor străine riscante, cât și despre modelele avansate de inteligență artificială. De asemenea, această sesiune plenară va fi marcată de prima decernare a Ordinului European de Merit, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

Printre personalitățile desemnate pentru prima distincție europeană acordată de instituțiile UE – Ordinul European de Merit, se numără Angela Merkel, Volodimir Zelenski și Maia Sandu.

Ordinul European de Merit recunoaște meritele persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratate. Scopul său este de a inspira generațiile viitoare, punând în lumină curajul civic și angajamentul față de idealurile europene.

Ordinul European de Merit este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile UE și completează distincțiile și decorațiile naționale prin recunoașterea eforturilor de consolidare a Europei în ansamblu, informează un comunicat oficial al Parlamentului European.

Prinicipalele teme aflate pe agendă:

Întreaga agendă a sesiunii plenare poate fi consultată aici.