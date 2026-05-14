Prima decernare a Ordinului European de Merit are loc în sesiunea plenară a PE (18-21 mai). Zelenski, Merkel și Maia Sandu, nominalizați

Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară, în perioada 18-21 mai, la Strasbourg. Deputații europeni vor dezbate cu privire la sectoarele strategice ale UE împotriva investițiilor străine riscante, cât și despre modelele avansate de inteligență artificială. De asemenea, această sesiune plenară va fi marcată de prima decernare a Ordinului European de Merit, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro
Printre personalitățile desemnate pentru prima distincție europeană acordată de instituțiile UE – Ordinul European de Merit, se numără Angela Merkel, Volodimir Zelenski și Maia Sandu.
Ordinul European de Merit recunoaște meritele persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor consacrate în tratate. Scopul său este de a inspira generațiile viitoare, punând în lumină curajul civic și angajamentul față de idealurile europene.
Ordinul European de Merit este prima distincție europeană de acest tip acordată de instituțiile UE și completează distincțiile și decorațiile naționale prin recunoașterea eforturilor de consolidare a Europei în ansamblu, informează un comunicat oficial al Parlamentului European.
Prinicipalele teme aflate pe agendă:
- Ordinul European de Merit: ceremonia de conferire: Primii laureați vor primi marți Ordinul European de Merit, care recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană, democrație și valori.
- Protejarea sectoarelor strategice ale UE împotriva investițiilor străine riscante: Marți, plenul urmează să dea undă verde finală noilor norme ale UE privind examinarea investițiilor străine pentru a preveni riscurile de securitate.
- Pregătirea UE în vederea apariției unor modele avansate de inteligență artificială: Eurodeputații vor evalua, împreună cu reprezentanții Consiliului și ai Comisiei, apariția rapidă a modelelor avansate de IA și provocările pe care acestea le prezintă pentru securitatea UE.
- O nouă strategie a UE privind îngrășămintele: Marți, Comisia își va prezenta planul de acțiune privind îngrășămintele, urmat de o dezbatere cu eurodeputații cu privire la creșterea prețurilor îngrășămintelor în UE.
- Norme actualizate ale UE pentru consolidarea drepturilor victimelor: Miercuri, deputații europeni vor dezbate noua legislație a UE pentru a îmbunătăți sprijinul acordat victimelor infracțiunilor, înainte de votul final de joi.
Întreaga agendă a sesiunii plenare poate fi consultată aici.