Prima decizie UE privind criza din Orientul Mijlociu: Statele membre i-au dat un ”mandat puternic” lui Josep Borrell să înceapă eforturi diplomatice cu părțile implicate

O Europă influentă, care dezvoltă, conectează și protejează sunt cei patru piloni pe care se va concentra Croația în calitatea de președinție a Consiliului Uniunii Europene pe care o preia, în premieră, la 1 ianuarie 2020. Președinția croată a Consiliului UE închide, de asemenea, trio-ul de președinții care a debutat la 1 ianuarie 2019 cu președinția română și a continuat de la 1 iulie 2019 cu președinția finlandeză. Sloganul președinției croate este ”O Europă puternică într-o lume a provocărilor”, în contextul în care Croația, care a aderat la UE în 2013, deține președinția rotativă a Consiliului într-un moment de inflexiune pentru Uniunea Europeană, fie că menționăm deznodământul Brexit-ului, viitorul buget multianual european sau găsirea unui consens pentru revigorarea procesului de extindere al UE către Balcanii de Vest după blocajele succesive din ultimii ani.

There are four key priorities the Croatian Presidency focuses on:

1⃣A Europe that develops

2⃣A Europe that connects

3⃣A Europe that protects

4⃣An influential Europe#eu2020hr pic.twitter.com/tGg74VGBtV

— EU2020HR (@EU2020HR) December 24, 2019