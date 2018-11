Prima declarație a lui Manfred Weber despre România după ce a fost ales candidat PPE pentru șefia Comisiei Europene: Am avut demonstrații masive la București, nu la Budapesta. Klaus Iohannis este îngrijorat

Anul acesta am avut manifestații la București, nu la Budapesta, iar președintele Klaus Iohannis este foarte îngrijorat de ce se întâmplă în România, a declarat Manfred Weber, liderul grupului PPE în Parlamentul European și proaspăt ales candidat al PPE pentru a deveni viitorul președinte al Comisiei Europene după alegerile din 2019.

Weber a făcut aceste declarații într-o conferință de presă în care a fost întrebat despre poziția sa față de Ungaria și premierul Viktor Orban și față de excluderea partidului Fidesz din PPE din cauza încălcării valorilor europene.

”PPE nu are nevoie de nicio lecție din partea nimănui în chestiunea apărării principiilor fundamentale. Am avut discuții oneste și grele cu Viktor Orban despre asta. Am avut o rezoluție în acest Congres.Nu există nicio dezbatere privind principiile fundamentale sau un tratament special pentru un membru PPE atunci când vorbim despre principiile fundamentale. Insistăm ca Fidesz și guvernul din Ungaria să schimbe două legi despre funcționarea ONG-urilor și despre chestiunea Universității Central Europene. (…) Trebuie să discutăm în continuare tema Ungariei, dar este mai mult în spate. Avem evoluții dificile în multe țări.

Candidatul PPE la șefia executivului european a spus că va susține instituirea unui mecanism european pentru apărarea statului de drept în Europa, insistând asupra importanței salvgardării valorilor UE.

”Când voi deveni președinte al Comisiei Europene voi propune o legislație prin care să creăm un mecanism al statului de drept obligatoriu și cu sancțiuni incluse. Avem nevoie de un nou și puternic mecanism pentru a garanta principiile noastre în Uniunea Europeană de astăzi”, a explicat acesta.

În continuare, Weber a subliniat că dimensiunea statului de drept nu este o problemă ce ține de partidele politice, enumerând probleme din Slovacia, Malta sau România.

”Când mă uit la Slovacia și la Malta, avem doi jurnaliști de investigații care au fost uciși, iar anchetele care implică instituții ale statului și mafia nu merg în direcția care trebuie. Am avut demonstrații masive la București, nu la Budapesta. Președintele României este îngrijorat de aceste evoluții. (…) Rog pe toată lumea să nu politizăm aceste lucruri și să facem un pas mai departe. Vreau să ofer fiecărui partid din Parlamentul European care este dispus să definească principiile Europei o platformă prin care să ne punem de acord asupra principiilor fundamentale”, a mai adăugat Manfred Weber.

Liderul grupului PPE în Parlamentul European a fost ales, joi, cu 492 de voturi, față de 127 obținute de contracandidatul său Alexander Stubb, pentru a deveni candidatul Partidului Popular European la șefia Comisiei Europene.

