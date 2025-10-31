Connect with us

NATO

Prima discuție România – SUA după anunțul reducerii trupelor americane în țara noastră: Oana Țoiu a discutat la telefon cu ambasadorul SUA la NATO

© MAE

Ministrul de externe Oana Ţoiu a anunțat vineri seară că a avut o „conversație importantă” cu ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, aceasta fiind prima discuție dintre România și Statele Unite după ce SUA a decis redimensionarea trupelor din România şi din regiune.

Într-o postare pe X, Țoiu a precizat că a discutat cu Whitaker – o voce esențială în domeniul securității euroatlantice – despre următorii pași în cadrul parteneriatului dintre România și Statele Unite și despre obiectivele comune.

“De-a lungul celor peste 20 de ani de când țările noastre colaborează ca aliați în cadrul NATO am construit încredere. Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre. Am discutat despre importanța securității la Marea Neagră, despre bunele relații interpersonale – militare și civile – în cadrul NATO și al parteneriatelor noastre strategice”, a mai adăugat șefa diplomației române.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

“Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași înțelegere privind importanța pe care românii o acordă relației dintre România și Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a mai scris Țoiu, cu referire indirectă la decizia Statelor Unite.

În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. 

O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel,  senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Ministrul francez al apărării, la Sibiu: Franța va rămâne în România cu numărul de militari stabilit în cadrul NATO, acesta fiind mărit în ultima perioadă

October 30, 2025

© MApN

Ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, a declarat joi, într-o conferință de presă la Sibiu, că Franța va rămâne în România cu numărul de militari deja stabilit în cadrul Alianței Nord-Atlantice, arătând că acesta a fost mărit în ultima perioadă, relatează Agerpres.

Catherine Vautrin a fost întrebată de jurnaliști dacă Franța își va mări numărul de militari prezenți în România.

“Într-adevăr, a fost mărit numărul militarilor care sunt în România. Franța rămâne la numărul deja stabilit în cadrul Alianței”, a precizat oficialul francez, vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu, unde este amplasat grupul de luptă al NATO din România, condus de Franța.

Catherine Vautrin a avut joi o întrevedere cu ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Și ministrul Moșteanu a fost întrebat dacă discută venirea unor forțe militare europene pentru a fi înlocuiți militarii americani care vor părăsi România.

“Strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcție de noile realități. Aceste trupe rotaționale care au venit din Statele Unite, de la partenerii americani, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, în Europa, au fost extraordinar de binevenite. Până la acest moment, au trecut trei ani și jumătate de atunci, partenerii americani au văzut că Europa a înțeles că trebuie să investească în armata fiecărei țări europene, în dotarea fiecărei țări europene și că este acum mult mai pregătită pentru a se apăra singură. (…) Este parte dintr-o strategie globală pe care Statele Unite a decis-o pentru a se concentra mai mult cu eforturile militare către Indo-Pacific, luând act că Europa s-a așezat mai bine pe picioare din punct de vedere militar. De aici încolo suntem în continuă discuție cu toți aliații, și americani și europeni, avem o cooperare foarte, foarte bună atât cu Statele Unite, cât și cu Franța, care, așa cum spunea și doamna ministru, este națiune cadru și iată, are în permanență peste 1.300 de soldați în România și acum, chiar în timp ce vorbim, sunt peste 3.000 de soldați francezi”, a răspuns ministrul Moșteanu.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

De altfel, Franța și Germania au reacționat miercuri la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.

De la Paris, Ministerul francez al Apărării a transmis că apărarea flancului estic al NATO „va rămâne fiabilă” și că statele europene, inclusiv Franța și Germania, vor continua să sprijine eforturile Alianței pentru descurajare și securitate în regiune.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat miercuri ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

Ministrul francez al apărării, în România, la o zi după anunțul reducerii forțelor SUA în România: Parisul asigură că apărarea flancului estic va rămâne “fiabilă”. Germania consideră că decizia SUA arată încrederea în capacitatea Europei

October 30, 2025

© Ambassade de France en Roumanie

Franța și Germania au reacționat miercuri la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, Mitko Mueller, decizia americană „nu este neobișnuită” și reflectă „încrederea Statelor Unite în capacitățile partenerilor și aliaților lor militari europeni”, relatează agenția Ukrinform.

Oficialul german a amintit că la recentele summituri NATO și reuniuni ale miniștrilor Apărării, Washingtonul a reafirmat sprijinul deplin pentru apărarea Europei, dar și dorința ca aliații europeni să își asume un rol mai important în menținerea securității continentului. În privința României, Meyer a subliniat că retragerea unor unități americane era „de așteptat”, întrucât „prezența lor acolo nu era menită să fie permanentă”.

De la Paris, Ministerul francez al Apărării a transmis că apărarea flancului estic al NATO „va rămâne fiabilă” și că statele europene, inclusiv Franța și Germania, vor continua să sprijine eforturile Alianței pentru descurajare și securitate în regiune, scrie și Digi24.

De altfel, ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, se află joi în România. Pe agenda vizitei figurează discuții bilaterale cu omologul român Ionuț Moșteanu și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu, unde este amplasat grupul de luptă al NATO din România, condus de Franța.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.

„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.

În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. 

O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel,  senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Șefii Comisiilor pentru forțe armate din Congresul SUA se opun deciziei de a retrage brigada rotativă din România: “Pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”

October 29, 2025

© U.S. Army photo by Staff Sgt. Reece Heck

Președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.

Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană rotațională în România și procesului de revizuire a posturii de forță al Pentagonului, care ar putea duce la noi reduceri ale trupelor americane din Europa de Est”, au declarat senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților.

Precizările au venit după ce România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global. 

„Pe 19 martie, am afirmat clar că nu vom accepta modificări semnificative ale structurii noastre de luptă care sunt făcute fără un proces interinstituțional riguros, fără coordonare cu comandanții de teatre de operațiuni și cu Statul Major Interarme, și fără colaborare cu Congresul”, au subliniat aceștia.

„Din păcate, exact acest lucru pare să se încerce acum. În urmă cu două săptămâni, președintele Trump a declarat că Statele Unite nu vor retrage forțele americane din Europa, ci că ‘ar putea doar să le mute puțin’. Președintele are dreptate când spune că postura forțelor americane în Europa trebuie actualizată, pe măsură ce NATO își asumă mai multe responsabilități, iar caracterul războiului se schimbă. Însă această actualizare trebuie să fie coordonată pe scară largă, atât în cadrul guvernului american, cât și cu NATO.”

Cei doi lideri republicani au evidențiat rolul central al României în cadrul Alianței.

România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și pentru a moderniza infrastructura care le sprijină. De ani de zile, România cheltuiește peste 2% din PIB pentru apărare și s-a angajat să atingă pragul de 5% din PIB. Aceste investiții, alături de contribuțiile sale la apărarea flancului estic al NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței. Notabil este și faptul că, începând din 2016, România găzduiește un detașament american Aegis Ashore, asumând riscuri politice, militare și economice semnificative pentru a opera sisteme proiectate în principal pentru apărarea aliaților NATO, nu a propriului teritoriu”, au subliniat oficialii.

„Datorită leadershipului președintelui Trump, aliații noștri europeni au fost de acord să își asume niveluri istorice ale poverii apărării colective. Totuși, reechiparea Europei va dura. Retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO – la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian al României – subminează descurajarea și riscă să invite o nouă agresiune rusă”, au adăugat Wicker și Rogers.

„Această decizie transmite, de asemenea, un semnal greșit Moscovei, exact în momentul în care președintele Trump face presiuni pentru ca Vladimir Putin să vină la masa negocierilor și să se ajungă la o pace durabilă în Ucraina. Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să demonstreze fermitate în fața agresiunii ruse. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”, se mai arată în declarație.

Wicker și Rogers au mai subliniat că Congresul nu a fost consultat înaintea acestei decizii, deși atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul au exprimat sprijin bipartizan și bicameral pentru o prezență robustă a SUA în Europa, în versiunile lor ale Legii de Autorizare a Apărării Naționale pentru anul fiscal 2026 (FY26 NDAA).

„Legea prevede clar că nu pot fi operate modificări ale posturii americane în Europa fără un proces complet de evaluare. Solicităm clarificări din partea Pentagonului privind modul în care intenționează să atenueze impactul acestei decizii asupra posturii de descurajare și apărare a NATO și dacă s-au coordonat cu aliații pentru a minimiza consecințele”, au mai transmis cei doi.

„Vom solicita, de asemenea, garanții că, așa cum a afirmat anterior președintele, cele două brigăzi blindate din Polonia vor rămâne în pozițiile actuale și că Statele Unite vor continua să mențină o prezență rotațională constantă în Polonia, statele baltice și România”, se arată în încheierea declarației comune.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. În același timp, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.

România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.

Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.

În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”.

