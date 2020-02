Prima dispută post-Brexit: Donald Tusk susține că Bruxelles-ul ”ar fi entuziasmat” dacă Scoția ar adera la UE. Londra critică ”declarații neeuropene și iresponsabile”

Veteranii de război britanici şi-au exprimat sâmbătă dezamăgirea în legătură cu ieşirea ţării lor din Uniunea Europeană, într-un mesaj video proiectat pe Stâncile Albe de la Dover, pe coasta engleză, în apropiere de Franţa, și distribuit pe Twitter de pagina Led By Donkeys, relatează Agerpres.

“Chiar sunt deprimat în legătură cu ideea că părăsim Europa, deoarece aceasta a însemnat atât de mult pentru mine”, spune Stephen Goodall, un veteran de 97 de ani, cu medalii în piept.

“Sunt foarte trist din cauză la toate acestea”, afirmă un alt veteran, numit Sid, în vârstă de 95 de ani.

Înregistrarea video are peste 3 milioane de vizualizări, ea fiind distribuită de aproape 50.000 de ori pe Twitter și apreciată de peste 100.000 de ori.

A message to Europe, this morning on the White Cliffs of Dover. Sound on. pic.twitter.com/E3VY8BaGjK

— Led By Donkeys (@ByDonkeys) January 31, 2020