Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că a purtat discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în timpul războiului din Ucraina, potrivit France 24.
Într-un anunț făcut la Casa Albă, Melania Trump a spus că opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore, în urma unor negocieri purtate între echipa sa și cea a liderului rus.
Melania Trump a explicat că Putin a răspuns unei scrisori pe care i-a trimis-o prin intermediul soțului ei, președintele Donald Trump, în cadrul unui summit desfășurat în Alaska, în luna august — o întâlnire care, în rest, nu a reușit să aducă un progres în eforturile de a pune capăt invaziei ruse.
„De când președintele Putin a primit scrisoarea mea, în august anul trecut, s-au petrecut multe. El a răspuns în scris, semnalând disponibilitatea de a colabora direct cu mine și oferind detalii despre copiii ucraineni aflați în Rusia”, a declarat Prima Doamnă în fața jurnaliștilor.
„De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii”, a adăugat ea.
Fosta modelă, originară din Slovenia, a precizat că ambele părți au avut „mai multe întâlniri și convorbiri prin canale informale, desfășurate cu bună-credință.”
„Reprezentantul meu a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor, între Rusia și Ucraina”, a spus Melania Trump.
„De fapt, opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore”, a adăugat ea, menționând că unul dintre aceștia fusese strămutat de lupte și se întoarce acum din Ucraina în Rusia.
Trump îi mulțumește lui Putin după ce liderul rus a criticat Comitetul Premiului Nobel pentru Pace și a lăudat eforturile pentru pace ale liderului SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a mulțumit vineri omologului său rus, Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a criticat decizia Comitetului Premiului Nobel pentru Pace de a o premia pe lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado.
„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace”, a declarat Putin în cadrul unei conferințe de presă în Tadjikistan, adăugând că astfel de alegeri au afectat prestigiul premiului.
Trump a răspuns pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, cu „Mulțumesc, domnule președinte Putin!”, atașând fragmente din declarațiile liderului rus, inclusiv laudele acestuia la adresa președintelui american pentru că „rezolvă crize complexe care durează de zeci de ani”, referindu-se la acordul de pace din Gaza.
Putin a declarat reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă în Tadjikistan, că Trump „depune cu siguranță eforturi și lucrează la aceste probleme – la realizarea păcii și la rezolvarea problemelor internaționale complexe. Cel mai clar exemplu în acest sens este situația din Orientul Mijlociu”.
„Nu știu dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel. Dar el depune cu adevărat eforturi considerabile pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin.
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele ameircan Donald Trump, în vreme ce Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”.
După acest anunț, Machado a declarat că dedică premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”.
”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe preşedintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine şi pe naţiunile democratice ale lumii ca principalii noştri aliaţi pentru a obţine Libertatea şi democraţia. Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a scris ea pe X.
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
Guvernul președintelui Nicolás Maduro i-a vizat în mod constant pe oponenții săi reali sau percepuți ca atare înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Machado urma să candideze împotriva lui Maduro, însă guvernul a descalificat-o. În locul ei a intrat în cursă Edmundo González, care nu mai candidase niciodată pentru o funcție publică. Perioada premergătoare alegerilor a fost marcată de represiune extinsă, incluzând descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului.
Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși a contribuit la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Însă, prin alegerea Maríei Corina Machado, comitetul a desemnat o figură politică ce l-a elogiat pe președintele american, ceea ce ar putea atenua reacțiile negative, scrie The Guardian.
În declarațiile sale publice, Machado i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său față de libertate și democrație în Venezuela”.
De asemenea, ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
De altfel, Machado a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace și anul trecut, printre semnatarii susținerii sale la acel moment fiind tot Marco Rubio, pe atunci senator american, și Mike Waltz, membru al Congresului SUA și, ulterior, consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, iar în prezent ambasador al SUA la ONU.
Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.
Edmundo González Urrutia este un diplomat și politician care a succedat-o pe María Corina Machado ca și candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
Donald Trump consideră că propunerea lui Putin de a prelungi cu un an tratatul New Start reprezintă „o idee bună”
Președintele american Donald Trump a calificat drept „o idee foarte bună” propunerea omologului rus Vladimir Putin de a prelungi voluntar cu un an tratatul de dezarmare nucleară New Start, conform Reuters și AFP, citate de Agerpres.
„Mi se pare o idee bună”, le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin.
Acesta din urmă a propus în urmă cu două săptămâni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de această înțelegere care a fost prelungită ultima dată în 2021 și care expiră în februarie, anul viitor.
Tratatul New START, semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev – ultimul tratat major dintre SUA şi Rusia -, limitează arsenalele celor două ţări la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.550 numărul focoaselor nucleare, adică o reducere de aproape 30% comparativ cu limita anterioară stabilită în 2002.
Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU, a menționat săptămâna trecută că Moscova încă așteptă răspunsul lui Trump la propunerea lansată de Putin de menținere voluntară a limitelor armelor nucleare strategice desfășurate.
Președintele american a vorbit în ianuarie despre dorința sa privind o „denuclearizare” negociată cu Moscova și Beijing. El vrea, de asemenea, construirea unui gigantic scut antirachetă american, „Domul de aur”.
Pe de altă parte, vorbind într-un videoclip difuzat duminică, președintele rus a avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei pentru lovituri în profunzimea teritoriului Rusiei ar distruge relația dintre Moscova și Washington.
În urmă cu o săptămână, vicepreședintele american J.D. Vance anunța că Statele Unite analizează solicitarea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri și ar fi un atu puternic în arsenalul Ucrainei în timp ce această țară ripostează împotriva atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei.
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România.
„Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încrederea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta. Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”, a spus Putin, conform TASS.
Datele cercetărilor sociologice din țările europene arată o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor politice din aceste state, a menționat el.
„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, își înșală fățiș propriii cetățeni, tensionează situația pe plan extern și recurge la orice fel de tertipuri în interiorul propriilor țări – din ce în ce mai mult la limita sau chiar dincolo de lege. Însă transformarea fără sfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.
Este pentru prima dată când Vladimir Putin se referă la contextul alegerilor prezidențiale anulate în România, chiar și indirect. Totodată, mențiunile liderului rus la interdicțiile unor oameni politici ar putea fi înțeleasă ca o referire la Călin Georgescu, fostul candidat surpriză la alegerile din România, suspectat că ar fi beneficiat de scheme de susținere electorală din partea Rusiei.
Nu este însă prima dată când Rusia transmite un mesaj, fie și voalat, de susținere pentru Georgescu. În luna martie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat UE că duce un război împotriva lui Călin Georgescu și a liderilor europeni care îl susțin pe președintele american Donald Trump.
Comentariul liderului rus a fost făcut în timp ce președintele Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni joi, la Copenhaga, un document privind ingerințele Rusiei care au condus la anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.
Discuția în care președintele a prezentat principalele concluzii din raportul Procurorului General privind alegerile de anul trecut, cu accent pe modul în care rețelele sociale au fost folosite de Federația Rusă pentru a dezinforma și a influența opinia publică din România, a avut loc în cadrul unui panel dedicat securității și rezilienței, prezidat de președintele Franței și de prim-ministrul Albaniei. Nicușor Dan dezvăluise marți că va prezenta liderilor europeni dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
El a explicat că raportul detaliază un mecanism dovedit de Parchet, prin care firme din Rusia finanțau site-uri aparent inofensive pentru a canaliza publicul către surse de propagandă.
Procurorul general, Alex Florența, a explicat recent, într-o conferință de presă, modul în care s-au derulat atacurile hibride asupra României, arătând că țara noastră a fost ținta „predilectă” a unor campanii ample în contextul alegerilor din 2024. Acesta a precizat că „actorii ostili” au urmărit „modelarea continuă a opiniei publice”, iar printre beneficiarii acestor acțiuni s-ar fi numărat și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Drept reacție, președintele Nicușor Dan a apreciat că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă o dovadă “consistentă” a dezinformărilor Rusiei și a influențării alegerilor prezidențiale.
În anul 2024, au fost lansate peste 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, așa cum au relevat rapoartele serviciilor de informații desecretizate de Consiliul Suprem de Apărării a Țării, documente care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut.
În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.
În România, Curtea Constituțională a luat o decizie fără precedent într-o țară democratică, respectiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024, constatând că procesul electoral a fost viciat în integralitatea sa. Decizia a venit după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat rapoartele serviciilor de informații, analize și date care au relevat că România a fost vizată de 85.000 de atacuri cibernetice având mod de operare al unui actor statal, au identificat o campanie finanțată și coordonată de creștere accelerată a profilului candidatului independent Călin Georgescu, iar contraspionajul românesc a identificat date privind intențiile unor persoane de a afecta suveranitatea României și de a sprijini accesul lui Călin Georgescu, candidat anti-NATO și anti-UE, la funcția de președinte.
Ulterior, președintele de la acea vreme, Klaus Iohannis, a nominalizat direct Rusia ca actor ce a stat în spatele acestei operațiuni hibride împotriva României, subliniind că este vorba despre modul de acțiune în această direcție și că procedura de atribuire va dura.
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
