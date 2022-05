Prima Doamnă a SUA le-a servit masa militarilor americani de la Baza Mihail Kogălniceanu care răspund “la chemarea datoriei cu curaj, onoare și putere”

Prima Doamnă a Statelor Unite a sosit vineri în România, pentru o vizită de două zile pe care a început-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, servind și luând masa cu militarii americani staționați în România.

“Trupele noastre de la Baza Aeriană MK continuă să răspundă la chemarea datoriei cu curaj, onoare și putere. Joe și cu mine ne rugăm pentru siguranța fiecărui membru al armatei noastre care lucrează pentru pace alături de aliații noștri din NATO“, a scris Prima Doamnă a SUA, pe Twitter.

Our troops at MK Air Base continue to answer the call of duty with courage, honor, and strength.

Joe and I are praying for the safety of each and every member of our military working for peace alongside our NATO allies. pic.twitter.com/uZv2l4JC2n

— Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022