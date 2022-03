Prima Doamnă a Ucrainei mulțumește României și românilor că acceptă “ucrainenii ca fiind ai voștri”: Cu căldura voastră în inimi se vor întoarce acasă

Președintele Klaus Iohannis l-a asigurat duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski de tot sprijinul României, în timp ce liderul de la Kiev i-a mulțumit șefului statului român pentru susținerea oferită poporului ucrainean după ce Rusia a invadat Ucraina.

Iohannis și Zelenski au avut duminică o convorbire telefonică pe al cărei desfășurător s-au numărat crimele de război comise de armata Rusiei, dar și procesul de integrare europeană a Ucrainei.

“Continuăm discuțiile cu partenerii internaționali. I-am informat pe președinta Zuzana Caputova și pe președintele Klaus Iohannis legat de contracararea agresiunii ruse, crimele de război ruse, mai ales asupra civililor și le-am mulțumit pentru sprijinul acordat poporului ucrainean. Am discutat și de drumul nostru spre Uniunea Europeană”, a scris președintele Zelenski pe Twitter.

Continued negotiations with international partners. Informed 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova & 🇷🇴 President @KlausIohannis about countering Russian aggression, Russian war crimes, in particular against civilians. Thanked for supporting 🇺🇦 people. Our path to 🇪🇺 was also discussed.

“Tocmai am avut o conversație telefonică cu președintele Zelenski. L-am asigurat de întreg sprijinul României pentru Ucraina și la nivel bilateral și în interiorul UE. Centrul umanitar din Suceava a început deja să trimită primele ajutoare. Vom avea grijă de toți cetățenii ucraineni care ajung în România”, a transmis și președintele Klaus Iohannis.

I have just had a 📞 conversation with President @ZelenskyyUa. I assured him of Romania’s full support for Ukraine both bilaterally & in the #EU. The humanitarian hub in Suceava has already started to deliver the first aids. We will take care of all 🇺🇦 citizens arriving to 🇷🇴.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 13, 2022