ROMÂNIA
Prima ediție a Caravanei Smart City România: ICI București a prezentat perspectivele și direcțiile de dezvoltare pentru digitalizarea administrației publice
ICI București a participat marți, 23 septembrie 2025, la prima ediție a Caravanei Smart City România, eveniment organizat la Palatul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, sub egida Asociației Române pentru Smart City (Asociația Română pentru Smart City) și cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională București–Ilfov.
Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a fost invitat ca speaker în cadrul Panelului 1 – Soluții și tehnologii pentru administrația publică locală, unde a prezentat perspectivele și direcțiile de dezvoltare pe care institutul le promovează pentru transformarea digitală a administrației publice din România: centre de securitate cibernetică pentru autoritățile locale, infrastructuri de inteligență artificială, aplicații blockchain pentru validarea și transferul securizat al documentelor, precum și soluții inovatoare precum Scan-X sau marketplace-ul instituțional de NFT-uri. Toate aceste inițiative au ca scop sprijinirea digitalizării administrației publice și creșterea calității vieții cetățenilor.
„Toate proiectele noastre au securitatea cibernetică integrată încă din faza de dezvoltare și sunt orientate spre a sprijini administrațiile locale prin soluții de inteligență artificială și blockchain. De la centre de securitate cibernetică și aplicații de validare a documentelor, până la rețele naționale și marketplace-uri digitale, obiectivul nostru este să folosim tehnologia pentru a aduce eficiență administrației și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.” a susținut dr. ing. Adrian-Victor Vevera.
Caravana Smart City România este o inițiativă menită să aducă împreună liderii administrației publice locale, experți în digitalizare, consultanți în accesarea fondurilor europene și furnizori de soluții tehnologice. Evenimentul a avut ca obiectiv principal prezentarea oportunităților de finanțare și a tehnologiilor eligibile pentru digitalizarea instituțiilor publice, sub mesajul central „Într-o competiție pentru finanțare, câștigă cei pregătiți să implementeze rapid și corect.”
INTERNAȚIONAL
Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, la New York, la 22 septembrie 2025, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, desfășurată în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează un comunicat oficial al MAE.
Întâlnirea, organizată într-un context internațional marcat de crize multiple și amenințări la adresa securității globale, a urmărit consolidarea dialogului dintre statele membre UE și partenerii internaționali cu privire la principalele conflicte aflate pe agenda Consiliului de Securitate al ONU. Un accent special a fost pus pe războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe recentele încălcări ale spațiului aerian al unor state membre, inclusiv România. Un alt subiect central l-a reprezentat situația tensionată din Orientul Mijlociu.
În intervenția sa, șefa diplomației române a subliniat angajamentul ferm al României pentru ordinea internațională bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional. Ministra Oana Țoiu a condamnat fără echivoc agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și acțiunile provocatoare ale Moscovei la adresa statelor membre UE, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian românesc. Totodată, a exprimat sprijinul deplin pentru demersurile UE și NATO de consolidare a securității colective și a punctat importanța unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina.
„Menținerea păcii este o responsabilitate comună a statelor membre ONU. Comunitatea internațională are obligația de a susține Ucraina și de a impune sancțiuni ferme statului agresor”, a declarat ministrul român al afacerilor externe într-un comunicat oficial.
De asemenea, Oana Țoiu a pledat pentru intesificarea coordonării dintre SUA, Europa și partenerii globali în vederea obținerii unui proces de pace durabil și a atras atenția asupra mesajelor duplicitare ale Moscovei, care, deși invocă pacea, continuă atacurile ce provoacă pierderi de vieți omenești. Ministrul român a salutat eforturile europene de adoptare a unui nou pachet de sancțiuni solide împotriva Rusiei.
În plan umanitar, șefa diplomației române a subliniat sprijinul consistent oferit de România în evacuarea medicală a pacienților pediatrici din Gaza.
În încheiere, Oana Țoiu a reafirmat importanța unei acțiuni comune și responsabile a comunității internaționale pentru apărarea ordinii mondiale bazate pe reguli și pentru garantarea păcii și securității globale.
SĂNĂTATE
UE lansează Parteneriatul ”One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene, în valoare de 253 mil euro
Uniunea Europeană a lansat oficial Parteneriatul „One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene (OHAMR), o inițiativă cu o durată de 10 ani și un buget de 253 de milioane de euro, cofinanțată cu 75 de milioane de euro de către Orizont Europa, informează un comuncat oficial al Executivului European.
Având ca obiectiv combaterea problemei globale de sănătate reprezentată de rezistența la antimicrobiene (AMR), care cauzează peste 35 000 de decese anual în UE, programul va oferi soluții inovatoare prin reunirea a 53 de organizații din 30 de țări.
„Europa este pregătită să conducă lupta globală împotriva rezistenței la antimicrobiene. Acest parteneriat demonstrează angajamentul nostru de a intensifica eforturile, de a inova și de a proteja fundamentele medicinei moderne”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.
Coordonat de Consiliul suedez pentru Cercetare, OHAMR pune accentul pe abordarea One Health pentru reducerea utilizării antimicrobienelor și a rezistenței la acestea prin consolidarea capacității de cercetare, promovarea cercetării colaborative, sprijinirea transpunerii politicilor și îmbunătățirea utilizării datelor.
SĂNĂTATE
Agenția Europeană a Medicamentului: Nu am găsit dovezi că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii
În contextul declarațiilor recente ale administrației amerciane privind o posibilă legătură între utilizarea paracetamolului (acetaminofenului) în timpul sarcinii și riscul aparăției autismului în rândul copiilor, Agenția Europeană a Medicamentului a reacționat prin reafirmarea poziției sale, în baza datelor disponibile, că nu există elemente noi care să impună modificarea recomandărilor în Uniunea Europeană.
În UE, paracetamolul (cunoscut și sub denumirea de acetaminofen) poate fi utilizat pentru reducerea durerii sau a febrei în timpul sarcinii, dacă este necesar din punct de vedere clinic. În prezent, nu există dovezi noi care să impună modificarea recomandărilor actuale ale UE privind utilizarea acestuia.
„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit dovezi că administrarea de paracetamol în timpul sarcinii provoacă autism la copii”, a declarat Steffen Thirstrup, director medical al EMA.
Conform informațiilor despre produsul paracetamol din UE, o cantitate mare de date provenite de la femei însărcinate care au utilizat paracetamol în timpul sarcinii indică faptul că nu există risc de malformații la fătul în dezvoltare sau la nou-născuți.
În 2019, EMA a analizat studiile disponibile care au investigat dezvoltarea neurologică a copiilor expuși la paracetamol în uter și a constatat că rezultatele nu erau concludente și că nu se putea stabili nicio legătură cu tulburările de dezvoltare neurologică. [1][2]
Atunci când este necesar, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii. Ca în cazul oricărui medicament pentru tratamentul acut, acesta trebuie utilizat la cea mai mică doză eficientă, pentru o perioadă cât mai scurtă posibil și cât mai rar posibil.
Femeile însărcinate trebuie să discute cu medicul lor dacă au întrebări despre orice medicament pe care îl pot lua în timpul sarcinii.
Ca în cazul tuturor medicamentelor, EMA și autoritățile naționale competente din UE vor continua să monitorizeze siguranța medicamentelor care conțin paracetamol și vor evalua prompt orice date noi pe măsură ce acestea apar. Se vor lua măsuri de reglementare, după caz, pentru a proteja sănătatea publică.
[1] “The European Network of Teratology Information Services, ENTIS: Position statement on acetaminophen (paracetamol) in pregnancy”, October 3, 2021, https://www.entis-org.eu/entis-news/official-entis-position-statement-paracetamol-acetaminophen-apap-use-in-pregnancy
[2] Ahlqvist VH, Sjöqvist H, Dalman C, et al. “Acetaminophen use during pregnancy and children’s risk of autism, ADHD, and intellectual disability” JAMA, 2024;331(14):1205–1214. doi:10.1001/jama.2024.3172
