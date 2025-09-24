Prima ediție a Caravanei Smart City România: ICI București a prezentat perspectivele și direcțiile de dezvoltare pentru digitalizarea administrației publice

ICI București a participat marți, 23 septembrie 2025, la prima ediție a Caravanei Smart City România, eveniment organizat la Palatul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, sub egida Asociației Române pentru Smart City (Asociația Română pentru Smart City) și cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională București–Ilfov.

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a fost invitat ca speaker în cadrul Panelului 1 – Soluții și tehnologii pentru administrația publică locală, unde a prezentat perspectivele și direcțiile de dezvoltare pe care institutul le promovează pentru transformarea digitală a administrației publice din România: centre de securitate cibernetică pentru autoritățile locale, infrastructuri de inteligență artificială, aplicații blockchain pentru validarea și transferul securizat al documentelor, precum și soluții inovatoare precum Scan-X sau marketplace-ul instituțional de NFT-uri. Toate aceste inițiative au ca scop sprijinirea digitalizării administrației publice și creșterea calității vieții cetățenilor.

„Toate proiectele noastre au securitatea cibernetică integrată încă din faza de dezvoltare și sunt orientate spre a sprijini administrațiile locale prin soluții de inteligență artificială și blockchain. De la centre de securitate cibernetică și aplicații de validare a documentelor, până la rețele naționale și marketplace-uri digitale, obiectivul nostru este să folosim tehnologia pentru a aduce eficiență administrației și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.” a susținut dr. ing. Adrian-Victor Vevera.

Caravana Smart City România este o inițiativă menită să aducă împreună liderii administrației publice locale, experți în digitalizare, consultanți în accesarea fondurilor europene și furnizori de soluții tehnologice. Evenimentul a avut ca obiectiv principal prezentarea oportunităților de finanțare și a tehnologiilor eligibile pentru digitalizarea instituțiilor publice, sub mesajul central „Într-o competiție pentru finanțare, câștigă cei pregătiți să implementeze rapid și corect.”