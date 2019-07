Prima propunere a Ursulei von der Leyen, cea care are șansa de a deveni prima femeie președinte a Comisiei Europene

Uniunea Europeană şi blocul Mercosur, format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, au ajuns vineri, la Bruxelles, la o înţelegere privind un tratat de comerţ liber după 20 de ani de negocieri, o realizare care va crea una din cele mai extinse zone de comerţ liber de pe mapamond și un moment pe care președintele Comisiei Europene, aflat la summitul G20 din Japonia, l-a descris drept ”un moment istoric”.

”Am ajuns la un acord istoric pentru o înțelegere comercială cu țările din Mercosur, cuprinzând Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay! Aducem împreună două continente, acoperind o populație de 780 de milioane. Acesta va scpăa companiile din UE de peste 4 miliarde de euro taxe și va stabili standarde ridicate pentru a aborda chestiuni precum mediul și drepturile lucrătorilor”, a scris Comisia Europeană pe Facebook.

Realizarea este cu atât mai importantă cu atât acordul comercial cu Mercosur este al cincilea realizat de Comisia Juncker, după cele cu Canada (2016), Japonia (2017), Singapore (2018) și Vietnam (negocieri finalizate în 2015 și acord ce va fi semnat la 30 iunie 2019).

”Îmi măsor cuvintele cu grijă când spună că acesta este un moment istoric. Acest pact comercial este cel mai mare acord comercial pe care Uniunea Europeană l-a încheiat vreodată”, a scris Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, pe Twitter.

“I measure my words carefully when I say that this is a historical moment. This trade pact makes it the largest trade agreement the EU has ever concluded. This is matched with positive outcomes for the environment and consumers.” @JunckerEU pic.twitter.com/PzZEtTSqMj

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 28, 2019