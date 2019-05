Prima reacție a Comisiei Europene, după rezultatul la referendum: O majoritate covârşitoare a românilor au spus ”DA” unui sistem judiciar independent

Considerate cruciale pentru viitorul Uniunii Europene. alegerile europarlamentare au început pe 23 mai, și se vor desfășura până duminică, 26 mai. 427 de milioane de cetățeni europeni cu drept de vot sunt așteptați de joi până duminică la urne în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene pentru alegerile pe care, în urmă cu doi ani, președintele Comisiei Europene le-a intitulat ”intâlnirea europenilor cu democrația” și care vor reprezenta primul pas al unui proces ce va conduce la schimbarea garniturii de lideri din ierarhia principalelor instituţii ale UE până la finalul lui 2019.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se află în rândul oficialilor europeni care a votat pentru alegerile europene. Acesta a postat un mesaj pe contul său oficial pe Twitter, prin care a transmis că: „Tocmai am votat .Votează ca și când ar conta! Fiecare vot contează.”

I just voted 🇪🇺🗳. Vote like it matters! Every vote counts.#EUelections2019 #ThisTimeImVoting pic.twitter.com/aSFgqBEMjm

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 26 mai 2019