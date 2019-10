Prima reacție a Ursulei Von der Leyen la a treia propunere de comisar transmisă de Guvernul Dăncilă: Înțelegem că nu are sprijinul Președintelui

Dan Cărbunaru

Președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen a reacționat rapid la cea de-a treia propunere de comisar european transmisă de Guvernul Dăncilă.

“Am primit o scrisoare in aceasta după-amiaza, au declarat, pentru CaleaEuropeana.ro, surse apropiate Ursulei Von der Leyen. Înțelegem că noua propunere a guvernului interimar nu are sprijinul Președintelui României. Având in vedere sfidările și oportunitățile ce ne așteaptă, este in interesul nostru comun ca Europa să avanseze fără întârzieri suplimentare. Oricare ar fi candidatul român, ea sau el trebuie sa fie acceptabil pentru președintele-ales al Comisiei Europene și să aibă sprijinul necesar in Parlamentul european. Europa trebuie să avanseze”.

În acest moment, fără un acord instituțional intern privind desemnarea propunerii României de comisar european, este puțin probabil ca această abordare să fie de ajutor din perspectivă europeană. Mizele configurării Comisiei Europene depășesc cu mult contextul conflictelor politice interne.

Premierul demis Viorica Dăncilă i-a transmis marți președintelui României Klaus Iohannis că ”desemnarea comsiarului european din partea României” este ”o obligație a Guvernului”.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, însoțită de scrisoarea primită luni, 28 cotombrie, din partea președintelui-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care aceasta îi cere premierului să prezinte noua propunere ”fără nicio amânare”, Viorica Dăncilă a reacționat după ce șeful statului a afirmat că aceasta nu are nicio legitimitare de a propune un candidat pentru această poziție. Cea de-a treia opțiune a Guvernului a fost Victor Negrescu, fost eurodeputat și fost ministru al Afacerilor Europene.