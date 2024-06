Prima reacției a Kajei Kallas după ce a fost nominalizată șefă a diplomației UE: Războiul din Europa, principala provocare a politicii externe europene

Corespondență din Bruxelles

Prim-ministrul estonian Kaja Kallas s-a declarat “onorată” să fie aleasă ca următorul Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, numind-o o “responsabilitate enormă” și angajându-se să se concentreze asupra războiului din Ucraina.

“Sunt onorată să fiu desemnată drept candidat pentru funcția de Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Încrederea dumneavoastră înseamnă foarte mult”, a scris ea pe X.

“Războiul din Europa, instabilitatea în creștere în vecinătatea noastră și la nivel global sunt principalele provocări pentru politica externă europeană“, a adăugat ea.

Kallas a declarat că este “bucuroasă” să lucreze cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a obținut un al doilea mandat, și cu fostul premier portughez António Costa, care a fost ales ca viitor președinte al Consiliului European.

Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot.

We must continue working together to ensure Europe is an effective global partner to keep our citizens free, safe and prosperous. pic.twitter.com/pbQEWjGjA2

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 27, 2024