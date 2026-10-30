Prima rectificare bugetară din 2026, publicată în transparență decizională. Alexandru Nazare: „Mai multe resurse pentru sănătate, investiții și comunitățile locale”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat publicarea în transparență decizională a proiectului primei rectificări bugetare din 2026, construită pe principiul direcționării resurselor către nevoile urgente de la finalul anului și către investițiile care trebuie duse la capăt.

„Am publicat în transparență decizională proiectul primei rectificări bugetare din acest an. Rectificarea este construită pe un principiu simplu: alocările merg către nevoile urgente ale finalului de an și către investițiile care trebuie duse la capăt, iar fiecare alocare este susținută de o evaluare realistă a veniturilor și a obligațiilor de plată. Ținta de deficit cash de 6,2% din PIB rămâne neschimbată”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare a explicat că principalele suplimentări bugetare vizează următoarele domenii:

Sănătate – „cea mai mare suplimentare netă: 3,22 miliarde de lei în plus pentru bugetul asigurărilor de sănătate, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale. Separat, punem la dispoziția CNAS aproximativ 3,9 miliarde de lei reținute la începutul anului din bugetul deja aprobat. La Ministerul Sănătății, 774 de milioane de lei merg către salariile din serviciile de ambulanță, către UPU/SMURD și către programele de sănătate din spitale”, a explicat Alexandru Nazare.

– „cea mai mare suplimentare netă: 3,22 miliarde de lei în plus pentru bugetul asigurărilor de sănătate, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale. Separat, punem la dispoziția CNAS aproximativ 3,9 miliarde de lei reținute la începutul anului din bugetul deja aprobat. La Ministerul Sănătății, 774 de milioane de lei merg către salariile din serviciile de ambulanță, către UPU/SMURD și către programele de sănătate din spitale”, a explicat Alexandru Nazare. Pensii – „3,47 miliarde de lei în plus către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului”, a precizat ministrul.

– „3,47 miliarde de lei în plus către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului”, a precizat ministrul. Comunități locale – „Susținem asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, protecția copilului, îngrijirea persoanelor vârstnice și școlile. Din această sumă, 2 miliarde de lei sunt destinate stingerii plăților restante ale administrațiilor locale, pentru reducerea datoriilor către furnizori și susținerea funcționării serviciilor publice”, a declarat Nazare.

– „Susținem asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, protecția copilului, îngrijirea persoanelor vârstnice și școlile. Din această sumă, 2 miliarde de lei sunt destinate stingerii plăților restante ale administrațiilor locale, pentru reducerea datoriilor către furnizori și susținerea funcționării serviciilor publice”, a declarat Nazare. Proiecte europene – 1,47 miliarde de lei suplimentar pentru proiectele derulate prin Ministerul Agriculturii, a anunțat ministrul.

– 1,47 miliarde de lei suplimentar pentru proiectele derulate prin Ministerul Agriculturii, a anunțat ministrul. Investiții – „bugetul de investiții crește cu 900 de milioane de lei, la 170,1 miliarde de lei – 8,2% din PIB – și acordăm ordonatorilor flexibilitatea de a muta resursele acolo unde proiectele din PNRR și din fonduri europene se pot finaliza”, a subliniat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a precizat că aceste alocări au fost posibile printr-un proces de prioritizare, și nu prin majorarea cheltuielilor, în urma analizei execuției bugetare a fiecărui ordonator principal de credite și a discuțiilor purtate cu aceștia asupra solicitărilor de finanțare

„Solicitările urgente au fost onorate, iar ceea ce era fundamentat a intrat în rectificare. Plățile care pot fi amânate vor fi abordate în momentul în care spațiul bugetar și fiscal le va permite şi vizăm în continuare menținerea angajamentelor asumate, în limitele permisibile”, a adăugat acesta.

Ministrul Finanțelor a explicat că reținerea a 10% din creditele bugetare aprobate, prevăzută de Legea finanțelor publice, este necesară, urmând ca sumele să fie deblocate acolo unde necesarul de finanțare este demonstrat, în special în sectorul sănătății, în timp ce pentru celelalte alocări va fi evaluat riguros necesarul fiecărui ordonator de credite până la finalul anului.

„Este o decizie de gestiune a rectificării în ansamblul acesteia, iar în continuare vor urma alte discuții asupra acestor aspecte. Mizez pe responsabilitatea și dialogul cu toți colegii din guvern pentru a găsi împreună resursele pentru a merge mai departe. Pe total, cheltuielile bugetului general consolidat scad cu 1,2 miliarde de lei față de programul anterior rectificării”, a punctat Nazare.

În finalul mesajului său, Alexandru Nazare a subliniat că execuția bugetară la nouă luni confirmă direcția unui management responsabil al finanțelor publice, deficitul ajungând la 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă a anului trecut.

„Prioritatea principală este să asigurăm finanțarea serviciilor publice și a investițiilor, păstrând controlul asupra cheltuielilor. Reducerea deficitului și respectarea obligațiilor statului trebuie să funcționeze împreună și să se susțină reciproc”, a conchis ministrul Nazare.