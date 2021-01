Prima sesiune plenară a CoR din acest an. Liderii locali vor discuta cu OMS despre campania de vaccinare anti-COVID-19 și vor dezbate prioritățile președinției portugheze la Consiliul UE

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut joi seară cină de lucru ca parte a dialogului dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două organizații.

“Relația dintre NATO și UE este puternică și suntem angajați în a continua cooperarea noastră strânsă în viitor“, a afirmat Jens Stoltenberg, într-un mesaj pe Twitter, după acesta a devenit în luna decembrie primul secretar general din istoria Alianței care a fost invitat să se adreseze Colegiului Comisiei Europene.

Cina de lucru dintre cei doi oficiali, desfășurată la reședința înaltului oficial aliat, urmează unei alte cine care a avut loc săptămâna trecută la sediul Consiliului European între președintele Charles Michel, Înaltul Reprezentant Josep Borrell și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.

Great working dinner with President @vonderleyen. The relationship between #NATO & the #EU is strong & we are committed to continuing our close cooperation in the future. pic.twitter.com/GBLMpMnLUz

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 28, 2021