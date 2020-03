Prima statuie a lui Lenin ridicată în spațiul fostei Germanii occidentale a primit undă verde pentru a fi amplasată

Uniunea Europeană, NATO și România salută debutul, la 9 martie 2020, al procesului penal în cazul doborârii zborului MH17, o etapă esenţială în clarificarea circumstanţelor prăbuşirii aeronavei şi tragerea la răspundere a celor responsabili pentru moartea 298 de persoane aflate la bordul avionului.

”Începerea procesului penal la 9 martie marchează o etapă importantă pentru stabilirea adevărului și realizarea justiției pentru victimele Zborului MH17 și ale apropiaților săi și pentru a-i face pe cei responsabili de doborârea zborului MH17. Uniunea Europeană își reiterează deplina încredere în independența și profesionalismul procedurilor legale”, a susținut, sâmbătă, șeful diplomației europene, Josep Borrell, într-o declarație remisă CaleaEuropeană.ro.

Într-o declarație separată remisă CaleaEuropeană.ro, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat că ”este esențial să stabilim adevărul, responsabilitatea și justiția pentru doborârea zborului MH17”.

”Începerea procesului penal reprezintă o etapă importantă în eforturile de a asigura dreptatea pentru cele 298 de victime și familiile lor”, a mai adăugat acesta.

