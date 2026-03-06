Prima strategie a UE privind echitatea intergenrațională: Comisia Europeană propune un „contract intergenerațional” pentru consolidarea solidarității între generații

Comisia Europeană a adoptat prima sa Strategie privind echitatea intergenerațională, pentru a dezvolta în continuare gândirea pe termen lung în elaborarea politicilor UE, acordând în același timp o importanță mai mare opiniilor și preocupărilor tinerilor. Obiectivul general al UE este de a garanta că deciziile actuale sunt luate având în vedere viitorul, asigurând un echilibru echitabil între beneficii și sarcini pentru toate generațiile.

Potrivit unui comunicat al executivului european, strategia se aliniază eforturilor globale pentru o abordare pe termen lung în planificare și politici, cum ar fi Declarația ONU privind generațiile viitoare. Ea se bazează pe conceptul de „contract intergenerațional”, construit pe trei piloni:

Elaborarea de politici echitabile, prin aplicarea unui „control al tinerilor” și a unor instrumente de previziune;

Oportunități echitabile, pentru a aborda riscul discriminării pe criteriul vârstei;

Locuri echitabile, astfel încât regiunea în care te-ai născut să nu-ți definească viitorul.

„Investind în oameni, construim un viitor mai echitabil și mai prosper. Strategia privind echitatea intergenerațională deschide calea către o solidaritate mai puternică între generații, astăzi și în viitor. La baza acesteia se află funcționarea cu succes a economiei sociale de piață europene. Acest lucru se reflectă în contractul intergenerațional, care promovează elaborarea de politici echitabile, oportunități echitabile și un echilibru echitabil între regiuni”, a transmis Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Strategia adoptă o perspectivă pe termen lung, analizând modul în care provocările complexe, precum schimbările demografice, schimbările geopolitice, schimbările de pe piața muncii, schimbările climatice, digitalizarea și inteligența artificială, printre multe altele, afectează atât generațiile prezente, cât și pe cele viitoare. Strategia recunoaște că astfel de provocări ilustrează atât amploarea, cât și urgența acestei probleme.

Pentru a atinge acest obiectiv, strategia prevede o serie de acțiuni, printre care:

Indicele de echitate intergenerațională pentru a identifica oportunitățile și lacunele, pentru a informa deciziile politice și pentru a promova echitatea între generații;

Pachetul de politici multilingve orientate spre viitor, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor viitorului în administrațiile publice din statele membre ale UE;

Organizarea unui forum demografic pentru a face schimb de informații cu privire la evoluțiile demografice;

Inițiativa „Vocile viitorului”, care va fi lansată în parteneriat cu Comitetul European al Regiunilor, invitând autoritățile locale și regionale să se implice în modelarea viitorului regiunilor lor.

Strategia oferă, de asemenea, o direcție comună pentru diferite inițiative ale UE care contribuie deja la echitatea între generații, subliniind caracterul său transversal. Competitivitatea și promovarea unui model social european puternic sunt prioritare. De la educația incluzivă și locuințele accesibile la sisteme de îngrijire solide și justiție de mediu, strategia contribuie la integrarea echității între generații în toate domeniile de politică.

La nivel global, UE și statele sale membre au aprobat Pactul ONU pentru viitor și Declarația privind generațiile viitoare, care subliniază importanța multilateralismului și promovarea unei ordini internaționale bazate pe norme.

Un raport privind progresele înregistrate ce va fi prezentat la începutul anului 2028 va contribui la procesul ONU privind generațiile viitoare.