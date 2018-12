Prima vizită a lui Donald Trump într-o zonă de conflict armat de când acesta este președinte al SUA. Liderul de la Casa Albă a efectuat o vizită neașteptată trupelor americane din Irak

Președintele american, Donald Trump, a făcut miercuri, cu ocazia Crăciunului, o vizită neașteptată trupelor americane staționate în Irak, fiind prima vizită din ultimii nouă ani pe care un lider american o face în Irak și prima vizită a lui Trump într-o zonă de conflict armat după aproape doi ani de la preluarea mandatului și la doar câteva zile după ce acesta a anunțat că va retrage trupele SUA din Siria și că va înjumătăți efectivele militare americane prezente în Afganistan, anunță Reuters, citat de Agerpres.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018