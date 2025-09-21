Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale

O delegație bipartizană a Congresului american a sosit duminică în China, marcând prima vizită a Camerei Reprezentanților la Beijing din ultimii șase ani, în contextul în care cele mai mari două economii ale lumii încearcă detensionarea relației bilaterale, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Delegația, condusă de reprezentantul democrat Adam Smith, fost președinte și actual lider democrat în Comisia pentru Forțele Armate al Camerei, s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang la Marea Sală a Poporului.

„Această vizită de tip ‘spargere a gheții’ va consolida relațiile bilaterale”, a afirmat Li Qiang, citat de ambasada SUA la Beijing.

Smith a răspuns că este nevoie de un dialog mai constant între cele două părți: „Putem recunoaște ambii că atât China, cât și SUA au de lucru pentru a întări această relație, care nu ar trebui să însemne șapte, șase ani între vizitele Camerei Reprezentanților. Avem nevoie de mai multe astfel de schimburi și sperăm, așa cum ați spus, că aceasta va sparge gheața și vom începe să avem mai multe astfel de schimburi”, a declarat oficialul american.

Vizita vine la doar câteva zile după convorbirea telefonică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în care cei doi au discutat despre comerț, conflictul din Ucraina și problema TikTok. Ulterior apelului, președintele SUA a anunțat că se va întâlni cu omologul de la Beijing luna viitoare, în Coreea de Sud, în marja Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific(APEC). Întâlnirea dintre cei doi lideri va fi prima față în față din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă. Totodată, liderul american a anunțat că va vizita China la începutul anului 2026, iar Xi a acceptat să vină în Statele Unite „la un moment oportun”.

Discuțiile delegației americane cu oficialii chinezi au loc pe fondul unor divergențe majore, de la restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de semiconductori către China, vânzarea TikTok și activitățile Beijingului în Marea Chinei de Sud, până la disputa legată de Taiwan, pe care China îl consideră parte a teritoriului său.

Vizita a fost anunțată la începutul lunii septembrie, iar la scurt timp după aceea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a purtat prima sa discuție cu omologul său chinez, Dong Jun. Oficialul american a subliniat că Statele Unite „nu doresc un conflict cu China, dar își vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific”.