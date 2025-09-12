ROMÂNIA
Prima vizită a unui înalt oficial român în SUA după instalarea administrației Trump: Ministrul de finanțe se află la Washington pentru a consolida încrederea și a atrage noi investitori-cheie
Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, se află în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, cu scopul de a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și de a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, cum ar fi: energia, infrastructura sau tehnologie. Aceasta este prima vizită în Statele Unite a unui înalt oficial guvernamental după instalarea administrației Trump la Casa Albă, după alegerile prezidențiale din România și după instalarea noului guvern de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR condus de premierul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, cu instituții guvernamentale și cu potențiali investitori.
„Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor relații solide cu administrația americană și cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct și substanțial, ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilã a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
Totodată, programul cuprinde discuții cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească. Obiectivul principal al acestor întâlniri este alinierea obiectivelor strategice de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare.
De asemenea, agenda include întâlniri cu Departamentul de Comerț al SUA. Aceste discuții vizează explorarea modalităților prin care România poate accesa resurse importante pentru dezvoltare și proiecte de investiții, bazate pe o cooperare bilaterală solidă.
Întărirea parteneriatului economic cu Statele Unite este crucială pentru securitatea României pe termen lung, iar vizita ministrului Nazare subliniază importanța strategică a cooperării bilaterale în contextul economic actual.
MAREA BRITANIE
Oana Țoiu a discutat cu omologul britanic despre cooperarea în domeniul securității și apărării și despre sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut vineri o discuție „foarte bună” cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, pe care a felicitat-o pentru preluarea noii funcții.
„Foarte bună discuția de astăzi cu ministrul de externe al Regatului Unit, Yvette Cooper. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic”, a scris Țoiu, pe X.
Foarte bună discuția de astăzi 📞 cu ministrul de externe al Regatului Unit, @YvetteCooperMP. Am felicitat-o pentru preluarea noii funcții și am discutat prioritățile pentru perioada următoare. Avem un interes comun pentru dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic… pic.twitter.com/5tsXBAXGNV
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 11, 2025
Printre principalele teme discutate s-au numărat cooperarea strânsă în domeniul securității și apărării, precum și sprijinul pentru comunitatea românească din Regatul Unit, „care întărește legăturile dintre popoarele noastre și stimulează potențialul de cooperare economică”.
Potrivit Oanei Țoiu, pe agenda comună s-au aflat securitatea europeană și globală, cu accent asupra rolului esențial al regiunii Mării Negre pentru stabilitatea întregului continent, iar discuțiile au inclus, de asemenea, evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.
„Am convenit asupra unui dialog direct consolidat în vederea promovării și urmăririi valorilor și obiectivelor comune, inclusiv dezvoltarea relațiilor noastre economice. Aspect cu atât mai important, având în vedere dinamismul comunităților noastre de afaceri și contribuția substanțială a comunității din România și Marea Britanie”, a concluzionat șefa diplomației române.
CHINA
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.
Dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze, oficialii exprimând deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări.
La finalul întrevederii, oficialul român i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale, conchide sursa citată.
Relațiile României cu China s-au aflat recent în atenția publică în contextul paradei militare pe care liderul chinez Xi Jinping a organizat-o la Beijing pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Subiectul a căpătat un interes major în România în contextul în care foști premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au dat curs invitației de a participa la parada de la Beijing.
După o reacție virulentă din partea ministrului de externe, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au afirmat că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o fotografie alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu angajează România, deoarece persoanele respective nu dețin funcții publice.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene. Potrivit listei de invitați, la parada militară de la Beijing au mai fost prezenți și vicepremierul Bulgariei, precum și foști prim-miniștri ai Belgiei și Greciei.
POLITICĂ
Bolojan, întâlnire cu delegația FMI: Fondurile europene vor avea un rol decisiv pentru ca România să aibă creșteri economice de 1% în 2025 și 1,4% în 2026
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang. Discuțiile au vizat situația economică actuală, direcțiile de reformă fiscală și prioritățile de investiții publice, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Reprezentanții FMI au transmis sprijinul lor pentru pachetele de măsuri adoptate și planificate de Guvern, considerându-le esențiale pentru reducerea deficitului bugetar și creșterea încrederii investitorilor. Au fost apreciate în mod special eforturile de stabilizare a finanțelor publice și angajamentul pentru continuarea reformelor structurale.
Potrivit estimărilor FMI, România ar urma să înregistreze o creștere economică de 1% în 2025 și de 1,4% în 2026. Accesarea și utilizarea eficientă a fondurilor europene vor avea un rol decisiv în atingerea acestor obiective. În același timp, experții au subliniat importanța aplicării riguroase a măsurilor adoptate și au recomandat menținerea eforturilor de ajustare bugetară în anii următori, pentru reducerea sustenabilă a deficitului.
Delegația FMI a evidențiat necesitatea prioritizării și etapizării proiectelor de investiții, pentru a asigura finalizarea celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Experții au remarcat progresele în direcția unei planificări mai prudente a cheltuielilor și au recomandat menținerea acestui echilibru pe termen lung.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul va continua reformele și măsurile de consolidare fiscală pentru a menține stabilitatea finanțelor publice, astfel încât resursele bugetare să fie direcționate către investiții și modernizarea economiei, susținând o creștere economică stabilă și dezvoltarea pe termen lung.
Delegația FMI a concluzionat că situația fiscală și economică a României permite continuarea reformelor și valorificarea oportunităților de dezvoltare în anii următori.
