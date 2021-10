Prima vizită a unui șef al Pentagonului în România din 2014 încoace: Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a sosit la București și va merge miercuri și la Baza Mihail Kogălniceanu

Sprijinul Statelor Unite pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei este de neclintit, a declarat luni secretarul apărării Lloyd Austin, după o întâlnire cu ministrul georgian al apărării, Juansher Burchuladze, alături de care a semnat un memorandum de înțelegere care va continua sprijinul SUA pentru forțele de apărare georgiene pe parcursul următorilor șase ani, informează Pentagonul.

Lloyd Austin se deplasează de luni până miercuri în Georgia, România şi Ucraina, înainte de a participa la reuniunea miniştrilor apărării ai NATO, care va fi organizată cu prezenţă fizică la Bruxelles pe 21 şi 22 octombrie.

Inițiativa de consolidare a apărării și a descurajării se bazează pe Programul de pregătire a apărării Georgiei, care urmează să se încheie până la sfârșitul anului.

Austin a declarat că inițiativa va servi drept punct central pentru cooperarea dintre SUA și Georgia în domeniul apărării.

“Aceasta reprezintă o nouă etapă importantă în cooperarea în materie de securitate între cele două țări ale noastre“, a declarat Austin în timpul declarațiilor făcute la Ministerul Apărării din capitala georgiană Tbilisi.

I’m honored to join Minister Burchuladze in signing a Memorandum of Understanding on the Georgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative. This initiative marks a new phase of our bilateral security cooperation, and it demonstrates the U.S. commitment to supporting Georgia. pic.twitter.com/LSlOts33gw

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2021