Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu va fi în Republica Moldova și va avea loc pe 27 octombrie

Prim-ministrul Luca Niculescu va efectua marți, 27 octombrie, o vizită în Republica Moldova.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, conform Moldpres, citat de Agerpres.

Luca Niculescu a avut marți seara o primă discuție telefonică cu omologul său moldovean Vasile Tofan, cei doi discutând despre consolidarea legăturilor între comunități, de investiții și de o mai bună conectare a Republicii Moldova la România și la Uniunea Europeană.

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De asemenea, ministrul de Externe din Republica Moldova l-a invitat pe omologul său din România, Dan Neculăescu, să efectueze o vizită la Chișinău pentru a stabili direcțiile de colaborare.

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Guvernul Luca Niculescu a depus marți jurământul de învestire după ce a trecut de votul Parlamentului cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.