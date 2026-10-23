Prima vizită externă a premierului Luca Niculescu va fi în Republica Moldova și va avea loc pe 27 octombrie

REPUBLICA MOLDOVAROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Guvernul României

Prim-ministrul Luca Niculescu va efectua marți, 27 octombrie, o vizită în Republica Moldova.

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Dumitru Ciorici, conform Moldpres, citat de Agerpres.

Luca Niculescu a avut marți seara o primă discuție telefonică cu omologul său moldovean Vasile Tofan, cei doi discutând despre consolidarea legăturilor între comunități, de investiții și de o mai bună conectare a Republicii Moldova la România și la Uniunea Europeană.

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De asemenea, ministrul de Externe din Republica Moldova l-a invitat pe omologul său din România, Dan Neculăescu, să efectueze o vizită la Chișinău pentru a stabili direcțiile de colaborare.

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Guvernul Luca Niculescu a depus marți jurământul de învestire după ce a trecut de votul Parlamentului cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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