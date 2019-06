Prima vizită în străinătate a noului președinte al Ucrainei. Volodimir Zelenski merge astăzi la Bruxelles unde se va întâlni cu președintele CE Jean-Claude Juncker și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg

Președintele american Donald Trump i-a declarat marți prim-ministrului britanic Theresa May că ,,Statele Unite ar face o înțelegere extrem de substanțială și echitabilă” cu Regatul Unit după Brexit, informează CNN și The Guardian.

“Stick around, let’s do this deal.”

