Prima zi a Digital Innovation Summit Bucharest 2026: dezbateri privind reziliența infrastructurilor critice și rolul tehnologiilor emergente

Prima zi a Digital Innovation Summit Bucharest (DISB) 2026 a reunit marți, la Palatul Parlamentului, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ai autorităților de reglementare, ai mediului academic și ai organizațiilor internaționale, în cadrul celei de-a IX-a ediții a Critical Infrastructure Protection Forum (CIP Forum). Tema centrală a dezbaterilor a fost „Dual-Use Innovation for Resilient Critical Infrastructure”, cu accent pe rolul tehnologiilor emergente în consolidarea rezilienței infrastructurilor critice.

Evenimentul a fost deschis de Adrian-Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, organizatorul summitului, care a subliniat importanța cooperării instituționale și a dialogului internațional în contextul accelerării transformării digitale și al creșterii provocărilor de securitate.

În cadrul sesiunii inaugurale au transmis mesaje oficiale reprezentanți ai instituțiilor centrale din România, ai autorităților de reglementare și ai unor organizații internaționale. Intervențiile au evidențiat importanța consolidării capacității de răspuns a statelor în fața riscurilor tehnologice și de securitate, precum și necesitatea dezvoltării unor politici publice adaptate evoluțiilor tehnologice.

Printre vorbitorii din sesiunea de deschidere s-au numărat Mircea Abrudean, Președintele Senatului, printr-un mesaj video, Mihai Coteț, Vicepreședinte al Senatului României, Marian Neacșu și Tánczos Barna, viceprim-miniștri ai Guvernului României, precum și Ștefan-Radu Oprea, Secretar General al Guvernului. De asemenea, au intervenit Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat, Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, și Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

Din partea autorităților și instituțiilor publice au susținut intervenții Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, László Borbély, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, Lucian Fătu, președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, și Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

În cadrul sesiunii inaugurale au intervenit, de asemenea, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor de formare, precum Mihnea-Cosmin Costoiu, președintele Universității POLITEHNICA din București, și Cătălin Andruș, directorul Colegiului Național de Afaceri Interne.

Dimensiunea internațională a dezbaterilor a fost reflectată prin participarea unor oficiali și experți din regiune, printre care Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Tamar Zodelava, adjunct al ministrului justiției din Georgia, și Avtandil Kasradze, președintele Agenției de Inovare și Tehnologie din Georgia.

Discuțiile din prima zi a summitului au abordat teme precum cooperarea instituțională în domeniul protecției infrastructurilor critice, utilizarea tehnologiilor emergente cu dublă utilizare, rolul inteligenței artificiale în consolidarea rezilienței infrastructurilor strategice și importanța parteneriatelor internaționale în domeniul securității și inovării.

Digital Innovation Summit Bucharest continuă în zilele următoare cu sesiuni dedicate impactului inteligenței artificiale asupra societății și economiei, precum și cu dezbateri privind diplomația cibernetică, tehnologiile blockchain și educația digitală.

Agenda completă a evenimentului este disponibilă pe www.disb.ro.

