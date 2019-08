Primăria Sectorului 3 din București, împreună cu alte 9 orașe europene, vor promova economia circulară în cadrul programului ”Urban Resource Centers – UrbRec”

Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe către familiile victimelor în urma atentatului armat din Texas: ”Suntem șocați și întristați de tragicul eveniment întâmplat în Texas. Transmitem condoleanțe familiilor și însănătoșire grabnică celor răniți în urma împușcaturilor”.

Shocked and saddened by the tragic events in #ElPaso, TX & #Dayton, Ohio 🇺🇸

Our condolences to the families of the victims and wishes of fast recovery to the wounded.

— MFA Romania (@MAERomania) August 4, 2019