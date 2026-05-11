Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, întâlnire cu ambasadorul SUA: România rămâne “una dintre țările filoamericane”

Robert Lupițu
© Ciprian Ciucu/ Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit luni, la Primăria Municipiului București, cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, în cadrul unor discuții care au vizat colaborări punctuale, dar și situația politică din România și din regiune.

Anunțul a fost făcut de edil pe pagina sa de Facebook, unde a subliniat importanța relației dintre România și Statele Unite, în special în domeniile securității, economiei și consolidării statului de drept.

„Ca primar al Bucureștiului, sunt în primul rând interesat de dezvoltarea relațiilor economice și sunt conștient că trebuie să contribui, pe cât îmi oferă posibilitățile mandatului meu, la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și România! Statele Unite au avut un rol istoric, absolut determinant, în aducerea țării noastre în clubul țărilor occidentale, în special prin aderarea noastră la NATO”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a adăugat că, de-a lungul timpului, Statele Unite au sprijinit România în consolidarea statului de drept și a economiei, oferind totodată „asistență și, foarte important, securitate și apărare”.

„Mesajul meu este fără echivoc: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre țările filoamericane din partea noastră de lume”, a mai precizat primarul Capitalei.

Programul SAFE: MApN afirmă că "nu va semna contracte de achiziție publică în condiții dezavantajoase"
Palatul Cotroceni dezminte "categoric" că Nicușor Dan ar fi respins solicitarea unei întâlniri bilaterale cu un omolog european în cadrul summitului B9: Informația "este complet falsă"
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

