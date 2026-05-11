Primarul Capitalei Ciprian Ciucu, întâlnire cu ambasadorul SUA: România rămâne “una dintre țările filoamericane”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit luni, la Primăria Municipiului București, cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, în cadrul unor discuții care au vizat colaborări punctuale, dar și situația politică din România și din regiune.

Anunțul a fost făcut de edil pe pagina sa de Facebook, unde a subliniat importanța relației dintre România și Statele Unite, în special în domeniile securității, economiei și consolidării statului de drept.

„Ca primar al Bucureștiului, sunt în primul rând interesat de dezvoltarea relațiilor economice și sunt conștient că trebuie să contribui, pe cât îmi oferă posibilitățile mandatului meu, la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și România! Statele Unite au avut un rol istoric, absolut determinant, în aducerea țării noastre în clubul țărilor occidentale, în special prin aderarea noastră la NATO”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a adăugat că, de-a lungul timpului, Statele Unite au sprijinit România în consolidarea statului de drept și a economiei, oferind totodată „asistență și, foarte important, securitate și apărare”.

„Mesajul meu este fără echivoc: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre țările filoamericane din partea noastră de lume”, a mai precizat primarul Capitalei.