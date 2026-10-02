Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prezintă viziunea sa cu privire la modernizarea Politicii de Coeziune: Ar trebui să abordăm reformele și etapele cheie la nivel regional, nu doar la nivel național

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a pus accentul pe modernizarea Politicii de Coeziune, cu focalizare pe reforme la nivel regional, nu doar la nivel național.

Acesta a avut o intervenție în cadrul unui eveniment dedicat Politicii de Coeziune, organizat de Grupul de lucru pentru bugete al Partidului Popular European din legislativul european.

La eveniment au participat europarlamentari ai Grupului PPE, reprezentanți ai Comitetului European al Regiunilor, aleși locali și reprezentanți ai autorităților din România, dar și reprezentanți ai societății civile.

„Dacă vorbim despre coeziunea tuturor regiunilor, ar trebui să abordăm reformele și etapele cheie la nivel regional, nu doar la nivel național. Vreau doar să spun că politica de coeziune este o idee veche. A fost, într-un fel, o componentă longitudinală a Uniunii Europene, încă din secolul al XX-lea. Desigur, programul actual, din câte îmi amintesc – și știu că a fost creat în jurul anilor 1992-1993 –, programul care susține politica de coeziune s-a schimbat mult de la început până acum. Și, desigur, trebuie să fim deschiși, pentru că, dacă nu îl reînnoim, nu îl adaptăm și ne limităm la a stimula aceleași lucruri la nesfârșit, acestea vor înceta să mai fie stimulate”, a punctat Ciprian Ciucu în cadrul intervenției sale în panelul ce vizează un răspuns model la provocările actuale privind Politica de Coeziune.

El a evidențiat că „cele mai bune politici se găsesc la nivel regional și național”, motivând că acestea sunt adaptate în funcție de specificul fiecărei zone, țări.

În acest context, primarul Bucureștiului a dat drept exemplu capitalele Ungariei și Austriei, unde capitalele sunt excepții uriașe.

„Atunci când elaborăm politici, trebuie să ținem cont, știți, de structura țării și a economiei. Desigur, acest lucru trebuie să îl facem în principal la nivel local”, a mai spus primarul Bucureștiului.

El s-a referit și la un fenomen care impactează țările și viitorul Europei, și anume o urbanizare accelerată, dorința oamenilor de a migra spre mările orașe unde au parte de mai multe oportunități financiare, sociale, în materie de locuri de muncă.

„Ar trebui să adoptăm o strategie defensivă pentru a-i ajuta pe aceștia și pentru a pune capăt acestui fenomen? Sau ar trebui pur și simplu să ne lăsăm purtați de val și să sporim competitivitatea orașelor, nu doar la nivel național, ci și, știți, la nivel regional”, a încheiat Ciprian Ciucu intervenția.