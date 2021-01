Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunță începerea procedurilor pentru modernizarea rețelei de termoficare cu ajutorul a 300 milioane de euro din fonduri europene

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a condamnat duminică seară arestarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, revenit la Moscova la aproape jumătate de an după tentativa de otrăvire a acestuia cu agent neurotoxic de tip Noviciok, perioadă în care a fost tratat și s-a recuperat la Berlin.

“Arestarea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi la revenirea în Rusia după recuperarea sa post-otrăvire cu Noviciok este inacceptabilă. Represiunea împotriva opoziției este complet nedemocratică“, a scris șeful diplomației române, pe Twitter.

De altfel, România se numără printre primele țări UE și NATO care reacționează la arestarea lui Navalnîi, după ce statele baltice – Estonie, Letonia și Lituania – au emis o declarație comună.

Detaining the Russian opposition leader @navalny on his return to Russia after he recovered from Novichok poisoning is unacceptable. Repression against the opposition, just because it is opposition, is purely undemocratic

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) January 17, 2021