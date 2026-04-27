Primarul Emil Boc subliniază rolul central al „orașelor și regiunilor în pregătirea, aprobarea și implementarea viitorului buget” multianual al UE

Primarul Emil Boc, membru al Comitetului European al Regiunilor, subliniază rolul central al „orașelor și regiunilor în pregătirea, aprobarea și implementarea viitorului buget” multianual al Uniunii Europene.

„Acum se decide viitorul Uniunii Europene. Cadrul Financiar Multianual 2027-2034 este mai mult decât un buget, este acel „lipici” care trebuie să țină Europa unită și împreună. Împreună cu Rafal Trzaskowski, primarul Varșoviei, si Mario Conte, primarul orașului Treviso, în numele The EU Covenant of Mayors, am discutat cu domnii Andrey Novakov (raportor al Parlamentului European, Planul Național și Regional, Comisia de dezvoltare regională) și Karlo Ressler (raportor al Parlamentului European, Planul Național și Regional, comisia de buget) despre viitorul buget al Uniunii Europene. Nu există viitor pentru Uniunea Europeană fără un rol puternic al orașelor și regiunilor în pregătirea, aprobarea și implementarea viitorului buget al Uniunii Europene”, a evidențiat primarul Emil Boc.

Discuțiile au loc în contextul în care Parlamentul European se reunește în perioada 27-30 aprilie în sesiune plenară pentru a discuta, printre altele, despre viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

În urma dezbaterii de marți, Parlamentul European își va stabili mandatul pentru discuțiile cu statele membre cu privire la următorul buget pe termen lung al UE, în cadrul votului ce va avea loc la prânz.

Textul adoptat anterior în cadrul Comisiei pentru bugete propune o sumă de 1,7 mii de miliarde de euro (prețuri constante la nivelul anului 2025 sau 2,01 mii de miliarde de euro în prețuri curente) pentru perioada de șapte ani, ceea ce reprezintă o creștere nominală de 175,11 miliarde de euro față de propunerea Comisiei din iulie 2025 (197,30 miliarde de euro în prețuri curente).

Aceasta înseamnă că bugetul pe termen lung ar urma să fie stabilit la 1,27 % din VNB-ul UE, cu rambursarea datoriei pentru fondul de redresare NextGenerationEU (NGEU) (0,11 % din VNB) în afara plafoanelor cadrului financiar multianual (CFM).

Eurodeputații doresc ca această creștere de aproximativ 10% să fie alocată programelor-cheie ale UE, fără fonduri suplimentare pentru administrație sau pentru agențiile descentralizate ale UE. Eurodeputații afirmă că propunerea lor reprezintă suma minimă de bani de care are nevoie UE pentru a-și îndeplini angajamentele, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor și pentru a aborda provocările majore.

După adoptarea poziției sale, Parlamentul va fi pregătit să înceapă negocierile cu Consiliul cu privire la regulamentul de stabilire a structurii și a principalelor cifre pentru bugetul pentru perioada 2028-2034.

Discuțiile pot începe de îndată ce Consiliul convine asupra poziției sale comune. Regulamentul privind bugetul pe termen lung necesită aprobarea Parlamentului.