Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan: Continuăm să stingem focuri. Am răspuns Comisiei Europene pe două proceduri de infringement împotriva României cu privire la calitatea aerului

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că a răspuns Comisiei Europene cu privire la două proceduri de infringement împotriva României legate de calitatea aerului din București, anunțând că va elabora un nou Plan Integrat de Calitate a Aerului în București.

”Continuăm să stingem focuri. Am răspuns Comisiei Europene pe două proceduri de infringement împotriva României cu privire la calitatea aerului din Bucureşti – una legată de problema prafului (PM10), alta legată de poluarea cu oxizi de azot (NO2). În esenţă, am solicitat un răgaz pentru a fi judecaţi pe baza rezultatelor acestui mandat, am arătat voinţa noii administraţii municipale de a aborda tranşant problema poluării aerului şi am informat despre măsuri concrete, deja luate sau pe care le vom lua, pentru a reduce poluarea”, a precizat Nicușor Dan într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a menționat în acest sens contractele semnate pentru reabilitarea reţelei de termoficare, alocările din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru reţeaua de termoficare şi anveloparea termică a clădirilor, alocările din fondul european de modernizare pentru modernizarea a 3 CET-uri, extinderea reţelei de monitorizare a calităţii aerului, aflată în achiziţie publică şi colaborarea ”sporită” a Primăriei Capitalei cu Garda de Mediu (prin detaşare de poliţişti locali şi folosirea laboratorului mobil) pentru a sancţiona ”mai sever” încălcările legislaţiei de mediu.

”Cu privire la măsurile viitoare, am informat Comisia Europeană despre elaborarea unui nou Plan Integrat de Calitate a Aerului în Bucureşti, un prim set de măsuri pentru spaţiile verzi (finalizarea Registrului Spaţiilor Verzi pentru a opri distrugerea lor, stoparea toaletărilor şi intervenţiile profesioniste asupra arborilor), precum şi despre proiectele destinate reducerii şi electrificării traficului rutier (metroul de suprafaţă, parcările de tip park&ride de la intrările în oraş, modernizarea a 48 de kilometri de linie de tramvai, semaforizarea inteligentă a traficului, optimizarea rutelor transportului în comun)”, a transmis primarul Capitalei.

La finalul lunii octombrie, Comisia Europeană a deschis mai multe proceduri de infringement împotriva României, solicitând, între altele, să adopte un program național de control al poluării atmosferice, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284.

De altfel, țara noastră a fost condamnată la finalul lunii aprilie de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru ”nerespectarea sistematică și persistență” a limitei pentru particula PM10 în București.

Potrivit celui mai recent raport al Agenției Europene de Mediu, România se numără printre cele șase state din Uniunea Europeană alături de Bulgaria, Croația, Cehia, Italia și Polonia unde valoarea limită a UE pentru particulele fine de materie (PM2.5) a fost depășită, în 2018.

Noua analiză a AEM se bazează pe cele mai recente date oficiale privind calitatea aerului obținute de la peste 4 000 de stații de monitorizare din întreaga Europă, în 2018.

AEM estimează că expunerea la particule fine de materie a cauzat aproape 417.000 de decese premature în 41 de țări din Europa în 2018. În jur de 379.000 din aceste decese au fost înregistrate în cele 28 de state membre ale UE, numărul de decese premature cauzate de dioxidul de azot (NO2) și de ozonul troposferic (O3) fiind de 54.000, respectiv 19.000.