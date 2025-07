Primarul Kievului îl îndeamnă pe Friedrich Merz să dea curs declarațiilor anterioare potrivit cărora Germania ar putea livra Ucrainei rachete de croazieră Taurus

Ucraina a încheiat acorduri cu parteneri europeni și cu o companie americană din domeniul apărării pentru a intensifica producția de drone, a anunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, Kievul „a ajuns la un acord cu una dintre cele mai importante companii americane pentru a intensifica eforturile noastre comune” în producția de drone, devenită esențială în eforturile de apărare ale Ucrainei împotriva invaziei la scară mare declanșată împotriva ei de Moscova în 2022, scrie Agerpres.

În mesajul său video zilnic, postat pe rețeaua X, Zelenski a spus că această cooperare va asigura că Ucraina va primi „sute de mii de drone suplimentare” pe an și mult mai multe anul următor.

A brief summary of what we have accomplished during the week with the friends of Ukraine.

With Denmark – new agreements on coproduction. The Danish model of investing in Ukraine’s own DIB has proven its effectiveness. Joint work on the territory of Denmark, and soon in other key… pic.twitter.com/f5gwSkho4n

