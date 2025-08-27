ROMÂNIA
Primarul Timișoarei Dominic Fritz, la Istanbul cu primari europeni, în solidaritate cu primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu, rival al președintelui Erdogan
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se află la Istanbul, în cadrul unei delegații de primari europeni pentru a-și exprima solidaritatea cu primarul Ekrem İmamoğlu arestat politic, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Din delegația europeană mai fac parte primarii orașelor Barcelona, Atena, Budapesta, Sofia, Utrecht și Zagreb.
Primarii europeni vor să atragǎ atenția internațională asupra naturii politice a arestării lui Ekrem İmamoğlu și asupra represiunii tot mai brutale împotriva administrațiilor locale din Turcia. Pe parcursul vizitei, primarii au programată o vizită la închisoarea la care este deținut primarul Istanbulului, dar și întâlniri cu autorități locale, cu reprezentanți ai opoziției și ai societății civile.
„Timișoara cunoaște prețul libertății, dar și cât de importantă este solidaritatea internațională. Astăzi, e rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune. Am acceptat invitația de a merge la Istanbul pentru că Timișoara și România nu acceptă abuzul și represiunea. Solidaritatea dintre comunități trece dincolo de granițe ori de câte ori trebuie apărate valorile europene”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei și lider al partidului USR, singurul primar din România prezent în delegație.
Situația din Turcia s-a agravat după arestarea lui İmamoğlu în martie 2025, urmată de un val de represiune: 18 primari ai opoziției și peste 500 de oficiali locali și consilieri au fost arestați, iar în august încă 40 de colaboratori ai administrațiilor municipale au fost reținuți. Aceste acțiuni, condamnate de instituțiile europene și de organizațiile pentru drepturile omului, sunt considerate tentative sistematice de subminare a democrației locale.
Deplasarea este organizată de rețeaua Eurocities și transmite un mesaj puternic: orașele Europei stau alături de Istanbul și de toate comunitățile din Turcia care își apără dreptul la democrație, libertate și autonomie locală.
REPUBLICA MOLDOVA
Sprijinul necondiționat al României pentru R. Moldova, discutat la București de ministrul de externe moldovean cu Nicușor Dan și șefa diplomației române
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, s-a aflat marți la București, unde a avut întrevederi cu președintele Nicușor Dan, și cu ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, cu ocazia participării sale la lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române, unde a prezentat prioritățile Chișinăului în relația cu Uniunea Europeană.
Dialogul politic la cel mai înalt nivel a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și a pus accent pe proiectele strategice comune – de la infrastructură și energie la consolidarea securității regionale.
Printre temele abordate s-au numărat progresele în infrastructura transfrontalieră, inclusiv construcția podului rutier Ungheni–Ungheni și modernizarea altor patru poduri de frontieră. De asemenea, a fost subliniată importanța avansării interconexiunilor energetice Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș, considerate esențiale pentru securitatea energetică și integrarea Republicii Moldova în piața europeană.
Cei doi oficiali au apreciat cooperarea în optimizarea traficului la frontieră și au salutat decizia autorităților vamale și de frontieră de a extinde, începând cu 15 august 2025, programul punctului de trecere Leova–Bumbăta la regim permanent, 24/24, în beneficiul mobilității cetățenilor.
Cooperarea economică rămâne solidă, România fiind principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu schimburi de circa 3 miliarde de dolari anual și investiții românești consistente peste Prut.
„România rămâne cel mai apropiat partener și un sprijin constant pentru Republica Moldova, prin proiecte concrete care aduc beneficii directe cetățenilor noștri. Împreună consolidăm reziliența țării, accelerăm integrarea europeană și construim poduri – la propriu și la figurat – între comunitățile noastre”, a declarat Mihai Popșoi, în conferința de presă.
„În plan bilateral ne aflăm într-o perioadă foarte bună a relațiilor noastre la fiecare nivel, cu progrese deosebite mai ales pe linia marilor proiecte de infrastructură și transport. Lucrăm susținut pentru realizarea progreselor la interconectările energetice. Firmele române sunt prezente cu investiții din ce în ce mai semnificative în Republica Moldova și avem un interes de a ne crește economiile împreună prin susținerea antreprenorilor noștri. Vă asigur că angajamentul României rămâne ferm în sprijinul necondiționat al Republicii Moldova pe drumul său european”, a declarat, la rândul său, ministrul Oana Țoiu.
Pe durata vizitei, Mihai Popșoi a participat, la invitația Oanei Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde a avut o intervenție în cadrul sesiunii „O Europă extinsă, mai sigură și prosperă”, prezentând prioritățile Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană.
De asemenea, vicepremierul moldovean a avut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile au vizat proiectele aflate în derulare, situația de securitate din regiune, precum și alegerile parlamentare din Republica Moldova programate pentru 28 septembrie.
„România a fost mereu alături de noi, iar această colaborare strânsă este un pilon important al parcursului nostru european și al stabilității Republicii Moldova. Parteneriatul strategic dintre țările noastre înseamnă nu doar sprijin politic, el ne oferă încrederea că împreună putem construi un viitor mai bun pentru cetățenii noștri”, a declarat Mihai Popșoi.
Ambele părți au subliniat importanța dialogului constructiv între cele două state, în contextul provocărilor regionale, precum și rolul proiectelor comune menite să apropie comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.
REPUBLICA MOLDOVA
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mesaj la 34 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova: Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a reafirmat „sprijinul ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței acestei țări.
Acesta a remarcat într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că „alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE”.
„Astăzi marcăm 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, într-un context internațional marcat de schimbări profunde în arhitectura de securitate globală. Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe lângă importanța istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic”, a evidențiat Grindeanu.
El a arătat că experiența României poate fi „valorificată în procesul de aderare” a Republicii Moldova, reiterând sprijinul țării noastre pentru „începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE”.
„În acest context, continuarea proiectelor de infrastructură mare din Moldova reprezintă un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. România trebuie să valorifice inclusiv aceste eforturi care vor permite întărirea prezenței economice în Republica Moldova”, consideră președintele Camerei Deputaților.
Așadar, „o abordare fermă, pragmatică și bazată pe cunoașterea în profunzime a realităților din această zonă reprezintă cel mai eficient mod prin care putem contribui la ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova”, a mai subliniat Sorin Grindeanu.
Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.
ROMÂNIA
România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea piețelor de capital: Va spori competitivitatea tuturor țărilor participante
România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea piețelor de capital.
Potrivit unui comunicat al Ministerului croat de Finanțe, țările semnatare sunt următoarele: Slovenia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Macedonia de Nord și Croația.
Această inițiativă regională își propune să promoveze dezvoltarea comună a piețelor de capital naționale ale țărilor participante prin cooperare mai strânsă, alinierea reglementărilor și creșterea integrării pieței.
Scopul final este de a îmbunătăți lichiditatea și de a crea piețe de capital mai puternice, mai vizibile, eficiente și competitive în întreaga regiune.
Ministerul Primorac a subliniat importanța evenimentului, spunând că semnarea acestui Memorandum reprezintă un moment istoric în consolidarea cooperării între țările participante în domeniul piețelor de capital, care dețin un potențial enorm.
„Această inițiativă marchează de asemenea un pas semnificativ înainte pentru propria piață de capital a Croației. După 15 emisiuni de titluri de stat de succes și adoptarea Cadrului Strategic pentru Dezvoltarea Pieței de Capital până în 2030 la sfârșitul lunii martie, acum intrăm într-o fază de implementare intensivă”, a menționat ministrul Marko Primorac.
De asemenea, el a adăugat că cooperarea formalizată va spori competitivitatea tuturor țărilor participante, va face piețele lor mai atractive pentru investitorii internaționali, va facilita comerțul și investițiile transfrontaliere și va extinde accesul la capital – în cele din urmă, stimulând o creștere economică suplimentară.
„Prin valorificarea întregului potențial al piețelor de capital și al ecosistemului financiar mai larg, țările participante urmăresc să-și întărească economiile și să aprofundeze cooperarea financiară regională”, menționează Ministerul croat de Finanțe.
Acest Memorandum se bazează pe acordul strategic încheiat la sfârșitul anului 2024 între bursele de valori din Bratislava, București, Budapesta, Ljubljana, Skopje, Sofia, Varșovia și Zagreb, alături de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care continuă să sprijine această inițiativă.
Țările semnatare și-au reafirmat voința și viziunea politică comună de a întări, moderniza și spori competitivitatea piețelor de capital din Europa Centrală și de Sud-Est.
Memorandumul subliniază un angajament față de cooperare, punând accent pe dezvoltarea piețelor de capital și importanța implementării unor acțiuni concrete care vor extinde capacitatea pieței țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est, vor îmbunătăți accesul la finanțare, vor atrage investiții și sprijin pentru creștere economică sustenabilă.
În plus, Memorandumul este aliniat cu obiectivele Uniunii Europene, în special cu strategia sa pentru o Uniune a Economiilor și Investițiilor, care își propune să direcționeze economiile gospodăriilor și capitalul privat către piețele de capital pentru a stimula investițiile, în special în întreprinderile mici și mijlocii, a îmbunătăți fluxurile de capital transfrontaliere și a construi o piață de capital a UE mai profundă, mai lichidă și mai rezilientă.
Comisia Europeană a adoptat în luna martie strategia sa privind uniunea economiilor și investițiilor, o inițiativă-cheie menită să îmbunătățească modul în care sistemul financiar al UE direcționează economiile către investiții productive.
Realizarea UEI este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre și a tuturor părților interesate cheie, care necesită eforturi concertate și o colaborare strânsă în cadrul a patru domenii de activitate:
- Cetățeni și economii
- Investiții și finanțare
- Integrare și scalare
- Supravegherea eficientă în cadrul pieței unice
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, discuții cu președintele Nicușor Dan: Consolidarea influenței externe a României, esențială
Liderii instituțiilor UE își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova cu prilejul Zilei Independenței
Primarul Timișoarei Dominic Fritz, la Istanbul cu primari europeni, în solidaritate cu primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu, rival al președintelui Erdogan
Emmanuel Macron îi răspunde lui Netanyahu: „Ați jignit întreaga Franță” prin acuzațiile că „alimentăm focul antisemit”
Sprijinul necondiționat al României pentru R. Moldova, discutat la București de ministrul de externe moldovean cu Nicușor Dan și șefa diplomației române
Ilie Bolojan despre prioritizarea finanțărilor din PNRR: Fiecare ministru are deplină libertate să stabilească portofoliul de proiecte
SUA reafirmă angajamentul de a lucra cu Chișinăul pentru “protejarea suveranității naționale”, transmite Marco Rubio într-un mesaj de Ziua Independenței R. Moldova
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mesaj la 34 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova: Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE
Încă un pas spre aderarea la OCDE: România a obținut avizul al 15-lea din cele 25 de avize necesare, cel al Comitetului pentru Știință și Politică Tehnologică
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană cu privire la abordarea singurătății ca problemă de sănătate publică în Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO6 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor, despre al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare: „Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor, ci, dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România”