Primele Doamne ale României și Ucrainei, Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska, dialog la Palatul Cotroceni privind protecția copiilor și sănătatea mintală a adolescenților

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, vizita Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, într-o întâlnire dedicată protecției copiilor și adolescenților și sprijinirii sănătății lor mintale, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Întâlnirea, desfășurată în contextul participării președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la summitul București 9 găzduit de președintele Nicușor Dan, a oferit prilejul unui schimb de perspective între cele două Prime Doamne cu privire la felul în care instituțiile, specialiștii și societatea civilă pot construi răspunsuri mai bune pentru copiii și familiile lor – indiferent dacă problemele cu care se confruntă aceștia sunt generate de boală, traumă, izolare, adicții, pierdere sau război.

În cadrul discuției, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a prezentat inițiativa „România în Lumină”, dezvoltată la nivelul Administrației Prezidențiale și susținută de Prima Doamnă, ca spațiu de dialog între instituții, specialiști și organizații ale societății civile pentru a identifica răspunsuri mai bune la probleme care afectează copiii, tinerii, femeile și categoriile vulnerabile.

Cu această ocazie, s-a evidențiat preocuparea comună pentru sănătatea pediatrică și mintală a copiilor și adolescenților, pentru prevenție și pentru dezvoltarea unor forme de sprijin integrate.

În cadrul programului, cele două Prime Doamne au vizitat și expoziția „Culorile minții”, realizată în cadrul proiectului „Madrigal pentru Spitale”, parteneriat strategic al Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și ASSMB. Expoziția reunește lucrări de pictură, grafică și desen realizate de copii și adolescenți care s-au aflat în grija Clinicii de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Lucrările expuse aduc în prim-plan rolul culturii și al artei în exprimarea emoțiilor și în sprijinirea proceselor de vindecare. Pentru mulți copii, desenul, pictura sau modelajul pot deveni un limbaj sigur, prin care trăiri greu de formulat în cuvinte capătă formă, culoare și sens. Vizita a fost un moment de reflecție asupra nevoii de a reduce stigmatizarea asociată tulburărilor de sănătate mintală și de a construi spații mai sigure, mai empatice și mai bine conectate la nevoile copiilor.

La vizitarea expoziției, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a fost însoțită de Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, iar Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, de Viktoriia Romanova, șefa Cabinetului și directoarea Fundației Olena Zelenska. Gazdă și ghid al vizitei a fost Silvana Dulamă-Popa, istoric de artă și curator al expoziției, iar dr. Florina Rad, medic primar psihiatru pentru copii și adolescenți și șefa Clinicii de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a oferit context despre lucrul cu copiii și adolescenții ale căror creații sunt expuse.

Clinica de Psihiatrie Pediatrică de la „Obregia” evaluează anual aproximativ 5.000 de copii și adolescenți și oferă intervenții complexe pentru copii, adolescenți și familiile lor, de la evaluare și terapie individuală până la consiliere familială și grupuri de sprijin pentru părinți.

Întâlnirea dintre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru și Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a reconfirmat apropierea dintre România și Ucraina în jurul unor teme profund umane: protecția copiilor, sprijinirea familiilor vulnerabile, sănătatea mintală și nevoia de a construi, dincolo de crize, spații de siguranță, demnitate și speranță.

România și Ucraina au experiențe diferite, dar împărtășesc aceeași responsabilitate: aceea de a pune copiii în centrul preocupărilor publice și de a-i însoți cu grijă, respect și solidaritate.