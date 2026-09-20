Primele întâlniri ale lui Nicușor Dan la New York – cu secretarul general ONU și cu ambasadorul SUA: România va contribui la construirea unei organizații mai puternice

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, la New York, cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, căruia i-a transmis „profunda recunoștință” a României pentru activitatea sa în găsirea unor soluții pentru conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Șeful statului român a avut, de asemenea, o întâlnire cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres la începutul vizitei mele la Organizația Națiunilor Unite”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe rețelele sociale.

În cadrul întâlnirii, șeful statului a reafirmat că România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN80 și al Pactului pentru Viitor.

Nicușor Dan a transmis că România va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite „mai puternice”, capabile să răspundă mai eficient provocărilor actuale.

„România va rămâne un susținător puternic și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă UN80 și al Pactului pentru Viitor, și va contribui la construirea unei Organizații a Națiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi”, a subliniat președintele.

Un alt subiect abordat a fost războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Șeful statului i-a mulțumit secretarului general al ONU pentru eforturile continue de limitare a impactului umanitar și economic al războiului de agresiune al Rusiei, precum și pentru demersurile privind reducerea efectelor acestuia asupra securității alimentare globale.

Nicușor Dan a avut, de asemenea, o întâlnire cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. Acesta a publicat pe platforma X o fotografie alături de președintele României, afirmând că Statele Unite și România sunt „parteneri puternici” în reforma ONU.

Waltz a indicat, între obiectivele comune, reducerea risipei, readucerea păcii și securității în centrul atenției și „punerea suveranității pe primul loc”.

Just with Romanian President @NicusorDanRO. Strong partners in reforming the UN — cutting waste, restoring focus on peace and security, and putting sovereignty first. 🇺🇸🇷🇴 pic.twitter.com/aIgegFqY5A — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) September 20, 2026

Agenda președintelui României la New York

Nicușor Dan se află la New York pentru participarea la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Pe parcursul vizitei, șeful statului are programate întâlniri cu oficiali americani, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan va susține discursul național al României în cadrul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU. Tot în acea zi, el va participa la Summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei.

Președintele va participa, de asemenea, împreună cu prima doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă Melania Trump.