Primele trei avioane F-35 ale Poloniei au plecat din SUA către Europa. Livrările vor continua etapizat până în 2029

Primele avioane de luptă F-35 destinate Poloniei au plecat din Statele Unite și se îndreaptă către Europa, a anunțat joi seară viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, într-un moment considerat de Varșovia drept un pas major pentru consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO.

„Vor ajunge în următoarele ore și ne vom putea bucura de cel mai modern avion de luptă din lume”, a transmis oficialul polonez pe platforma X, descriind aeronavele drept „primele F-35 din această parte a lumii”.

La rândul său, ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a salutat sosirea aeronavelor printr-un mesaj publicat online: „F-35-urile vin! Apărăm cerul Poloniei!”.

În 2020, guvernul polonez de la acea vreme a semnat un contract de 4,6 miliarde de dolari pentru achiziția a 32 de avioane F-35 produse în SUA, acordul incluzând și instruire pentru piloți, precum și suport logistic. Contractul a fost una dintre cele mai mari achiziții militare din istoria Poloniei.

Primele trei aeronave urmează să ajungă inițial în Polonia, iar livrările vor continua etapizat până în 2029. Alte opt aparate destinate Varșoviei se află deja la baza aeriană Ebbing din Arkansas, unde sunt folosite pentru pregătirea piloților polonezi.

Avionul F-35 este considerat unul dintre cele mai avansate aparate de luptă dezvoltate până în prezent, fiind echipat cu tehnologii stealth concepute pentru a evita detectarea de către sistemele radar și pentru a opera în spații aeriene puternic apărate.

Autoritățile și analiștii militari polonezi consideră că introducerea F-35 va crește semnificativ capacitățile de descurajare ale Poloniei, pe fondul preocupărilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.