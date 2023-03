Primele vizite externe ale regelui Charles al III-lea al Marii Britanii vor avea loc în Franța și Germania. Parisul și Berlinul salută “legături istorice” și un “gest european important”

Prima călătorie în străinătate a regelui Charles al III-lea al Marii Britanii de la moartea mamei sale, Elisabeta a II-a, va avea loc în Franța și în Germania, la sfârșitul lunii martie, au anunțat vineri Palatul Buckingham, Palatul Elysee și Palatul Bellevue.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham din Marea Britanie a declarat că vizita “va celebra relația Marii Britanii cu Franța și Germania, marcând istoriile, cultura și valorile noastre comune”

“Va oferi, de asemenea, o oportunitate de a privi înainte și de a demonstra numeroasele moduri în care Marea Britanie lucrează în parteneriat cu Franța și Germania”, arată sursa citată.

The King and The Queen Consort will travel to France 🇫🇷 and Germany 🇩🇪 for the first State Visit of the new reign, from 26th March to 31st March 2023.

The visit will celebrate Britain’s relationship with France and Germany, marking our shared histories, culture and values.

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 3, 2023