RUSIA
Primit pe covorul roșu în Alaska, Putin îl invită pe Trump la Moscova și cere Ucrainei și Europei să nu “torpileze” negocierile: Cauzele principale ale conflictului trebuie eliminate, dar și securitatea Ucrainei trebuie asigurată
Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, dar care s-a încheiat cu o scurtă declarație de presă de 10 minute după discuții politico-diplomatice la cel mai înalt nivel de trei ore, relatează Reuters.
Putin le-a declarat jurnaliștilor că a remarcat dorința lui Trump de a înțelege esența conflictului din Ucraina și a spus totodată că Rusia este interesată în mod sincer să pună capăt războiului.
“Însă toate cauzele principale trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare“, a avertizat el, fără să le nominalizeze.
Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.
Putin a declarat că Rusia este „sincer interesată” să pună capăt luptelor din Ucraina.
„Situația din Ucraina are legătură cu amenințări fundamentale la adresa securității noastre. Mai mult, am considerat întotdeauna națiunea ucraineană, și am spus-o de mai multe ori, o națiune frățească”, a afirmat el.
„Oricât de ciudat ar părea în aceste condiții. Avem aceleași rădăcini, iar tot ceea ce se întâmplă este o tragedie pentru noi. Și o rană teribilă. Prin urmare, țara este sincer interesată să pună capăt acestei situații”, a adăugat el.
„Și sunt de acord cu președintele Trump, așa cum a spus astăzi, că, în mod firesc, trebuie asigurată și securitatea Ucrainei. Desigur, suntem pregătiți să lucrăm în acest sens”, a spus Putin, care, contrar protocolului diplomatic, a vorbit primul, deși a fost oaspetele reuniunii, și nu gazda.
El a mai afirmat că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte rezultatele negocierii SUA-Rusia, avertizându-i să nu „torpileze” progresul făcut spre o soluționare.
La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.
Donald Trump și-a încheiat scurta declarație de presă comună mulțumindu-i lui Vladimir Putin și spunând că vor discuta din nou în curând.
„Data viitoare la Moscova”, a răspuns Putin, surprinzător, în engleză. „Uuuu, interesant, aș putea stârni puțină agitație cu asta, dar s-ar putea întâmpla”, a replicat Trump.
Liderul american a încheiat apoi conferința de presă fără a răspunde la întrebările reporterilor prezenți și fără a oferi detalii despre ceea ce Putin a numit acordul la care au ajuns în urma discuțiilor de trei ore.
Primire cu covor roșu
Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2 și avioane de ultimă generație F-35 survolau cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.
Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.
Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.
Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crima de război constând în deportarea a sute de copii din Ucraina. Rusia neagă acuzațiile, iar Kremlinul a respins mandatul CPI ca fiind nul și neavenit. Rusia și Statele Unite nu sunt membre ale instanței.
Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza civili în conflict. Totuși, mii de civili au murit, majoritatea covârșitoare fiind ucraineni.
O estimare conservatoare a numărului total de morți și răniți – de ambele părți – în războiul din Ucraina se ridică la 1,2 milioane de persoane, potrivit emisarului lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, declarație făcută în urmă cu trei luni.
La întâlnire au participat și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, consilierul rus în politică externă Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov.
Trump, care a afirmat odată că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina „în 24 de ore”, a recunoscut joi că sarcina s-a dovedit mai dificilă decât anticipase. El a spus că, dacă discuțiile de vineri vor decurge bine, aranjarea rapidă a unui al doilea summit, în format trilateral cu Zelenski, va fi „mai importantă” decât întrevederea cu Putin.
INTERNAȚIONAL
Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu avem un acord
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”, relatează Reuters, The Guardian și Deutsche Welle.
„Au fost foarte, foarte multe puncte asupra cărora am căzut de acord. Aș spune că există câteva aspecte importante asupra cărora nu am ajuns încă, dar am făcut progrese. Cu alte cuvinte, nu există un acord până când nu există un acord”, a spus Trump în cadrul unor declarații comune de presă cu Putin la care, contrar protocolului diplomatic, primul a vorbit liderul rus, deși a fost oaspetele reuniunii, și nu gazda.
Trump și Putin au vorbit câteva minute jurnaliștilor și nu au răspuns la întrebări. Nu este clar dacă discuțiile au produs pași concreți către o încetare a focului în cel mai sângeros conflict din Europa din ultimele opt decenii – obiectiv pe care Trump și-l stabilise încă de la început.
Într-o declarație scurtă, Putin a afirmat că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte rezultatele negocierii SUA-Rusia, avertizându-i să nu „torpileze” progresul făcut spre o soluționare.
Trump și Putin, însoțiți de principalii consilieri în materie de politică externă, s-au întâlnit într-o sală dintr-o bază aeriană din Anchorage, Alaska, în cadrul primei lor întrevederi din 2019. Pe fundalul albastru din spatele lor era imprimat sloganul „Pursuing Peace” („În căutarea păcii”).
Obiectivul declarat al lui Trump pentru aceste discuții a fost obținerea unei opriri a luptelor și a unui angajament din partea lui Putin de a se întâlni rapid cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a negocia încheierea războiului, început odată cu invazia rusă din februarie 2022.
Zelenski, care nu a fost invitat la summit, și aliații săi europeni s-au temut că Trump ar putea sacrifica interesele Ucrainei, înghețând practic conflictul și recunoscând – fie și informal – controlul rusesc asupra unei cincimi din teritoriul ucrainean.
Trump a încercat să atenueze aceste temeri înainte de a urca la bordul Air Force One, afirmând că va lăsa Ucraina să decidă cu privire la eventualele concesii teritoriale. „Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina, sunt aici să îi aduc la masa discuțiilor”, a spus el.
Zelenski a exclus în mod categoric cedarea oficială către Moscova a vreunui teritoriu și cere, de asemenea, o garanție de securitate sprijinită de Statele Unite. Trump a spus că îl va suna pe Zelenski și pe liderii NATO pentru a-i informa despre discuțiile cu Putin.
Primire cu covor roșu
Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2 și avioane de ultimă generație F-35 survolau cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.
Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.
Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.
Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crima de război constând în deportarea a sute de copii din Ucraina. Rusia neagă acuzațiile, iar Kremlinul a respins mandatul CPI ca fiind nul și neavenit. Rusia și Statele Unite nu sunt membre ale instanței.
Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza civili în conflict. Totuși, mii de civili au murit, majoritatea covârșitoare fiind ucraineni.
O estimare conservatoare a numărului total de morți și răniți – de ambele părți – în războiul din Ucraina se ridică la 1,2 milioane de persoane, potrivit emisarului lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, declarație făcută în urmă cu trei luni.
La întâlnire au participat și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, consilierul rus în politică externă Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov.
Trump, care a afirmat odată că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina „în 24 de ore”, a recunoscut joi că sarcina s-a dovedit mai dificilă decât anticipase. El a spus că, dacă discuțiile de vineri vor decurge bine, aranjarea rapidă a unui al doilea summit, în format trilateral cu Zelenski, va fi „mai importantă” decât întrevederea cu Putin.
INTERNAȚIONAL
În drum spre summitul cu Putin din Alaska, Trump afirmă că nu va negocia în numele Ucrainei schimburi de teritorii: “Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor”
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin și că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters.
Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc la bordul avionului Air Force One, în timpul călătoriei sale către orașul Anchorage, din statul american Alaska, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.
”Vor fi discutate (schimburi de teritorii), dar trebuie să las Ucraina să ia această decizie și cred că va lua o decizie corectă. Dar nu sunt aici să negociez în numele Ucrainei, sunt aici să-i aduc la masa negocierilor”, le-a pus Trump jurnaliștilor, potrivit Agerpres.
Afirmațiile lui Trump oferă într-o oarecare măsură asigurări Kievului, care este îngrijorat că discuțiile dintre SUA și Rusia ar putea conduce la înghețarea conflictului în detrimentul Ucrainei, notează Reuters.
Trump a afirmat că accelerarea ofensivei Rusiei în Ucraina a avut probabil scopul de a ajuta la consolidarea poziției lui Putin în negocierile privind încheierea războiului.
”Cred că ei încearcă să negocieze. El (Putin) încearcă să pregătească terenul. În mintea lui, asta îl ajută să facă o înțelegere mai bună. De fapt, îl deranjează, dar în mintea lui, asta îl ajută să facă o înțelegere mai bună dacă ei pot continua atacurile”, a mai spus el.
Președintele american a declarat că se așteaptă ca întâlnirea sa cu Putin să producă rezultate, având în vedere mizele implicate și starea economiei ruse.
”Este un tip inteligent. Face asta de mult timp, însă la fel și eu (…) Suntem președinți. Ne înțelegem”, a mai spus Trump, care a salutat ”respectul” reciproc care există între el și președintele rus.
Trump a spus că este un semn bun că Putin aduce cu el directori de companii din Rusia, însă a subliniat că nu se pot face înțelegeri până când nu se va ajunge la un acord privind războiul din Ucraina.
”Îmi place asta pentru că vor să facă afaceri, dar nu se vor face afaceri până când nu vom rezolva problema războiului”, a adăugat Trump.
Vineri are loc la Anchorage, în Alaska, primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Vladimir Putin – Donald Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.
În ajunul summitului, președintele american a apreciat că omologul său rus este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
RUSIA
Trump estimează că Putin este pregătit pentru un acord de pace cu Ucraina și că summitul din Alaska “deschide calea” pentru o întâlnire în trei cu Zelenski: Există 25% șanse de eșec
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.
„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta la întâlnirea de vineri”, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio, în ajunul summitului din Alaska cu omologul rus.
Acesta este primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.
„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, potrivit Agerpres, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.
„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. „Nu vreau să folosesc termenul «împărțirea lucrurilor», dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile”, a explicat președintele american.
Totuși, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.
„În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea, îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat președintele SUA.
Citiți și Trump dorește o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski “aproape imediat” după summitul din Alaska cu liderul rus și amenință Moscova cu “consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului
Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.
În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.
Dar președintele rus „va explica acordurile și înțelegerile convenite” la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
