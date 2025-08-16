Primit pe covorul roșu în Alaska, Putin îl invită pe Trump la Moscova și cere Ucrainei și Europei să nu “torpileze” negocierile: Cauzele principale ale conflictului trebuie eliminate, dar și securitatea Ucrainei trebuie asigurată

Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, dar care s-a încheiat cu o scurtă declarație de presă de 10 minute după discuții politico-diplomatice la cel mai înalt nivel de trei ore, relatează Reuters.

Putin le-a declarat jurnaliștilor că a remarcat dorința lui Trump de a înțelege esența conflictului din Ucraina și a spus totodată că Rusia este interesată în mod sincer să pună capăt războiului.

“Însă toate cauzele principale trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare“, a avertizat el, fără să le nominalizeze.

Este cunoscut faptul că în solicitările sale către NATO și Statele Unite, de la finele anului 2021 și începutul anului 2022, Rusia a cerut, între altele, ca Ucraina să nu primească niciodată invitația de a adera la NATO și ca forțele militare aliate să fie retrase din Europa Centrală și de Est pe aliniamentul din 1997, când Polonia, Cehia, Ungaria, România sau țările baltice nu erau state NATO.

Putin a declarat că Rusia este „sincer interesată” să pună capăt luptelor din Ucraina.

„Situația din Ucraina are legătură cu amenințări fundamentale la adresa securității noastre. Mai mult, am considerat întotdeauna națiunea ucraineană, și am spus-o de mai multe ori, o națiune frățească”, a afirmat el.

„Oricât de ciudat ar părea în aceste condiții. Avem aceleași rădăcini, iar tot ceea ce se întâmplă este o tragedie pentru noi. Și o rană teribilă. Prin urmare, țara este sincer interesată să pună capăt acestei situații”, a adăugat el.

„Și sunt de acord cu președintele Trump, așa cum a spus astăzi, că, în mod firesc, trebuie asigurată și securitatea Ucrainei. Desigur, suntem pregătiți să lucrăm în acest sens”, a spus Putin, care, contrar protocolului diplomatic, a vorbit primul, deși a fost oaspetele reuniunii, și nu gazda.

El a mai afirmat că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte rezultatele negocierii SUA-Rusia, avertizându-i să nu „torpileze” progresul făcut spre o soluționare.

La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.

Donald Trump și-a încheiat scurta declarație de presă comună mulțumindu-i lui Vladimir Putin și spunând că vor discuta din nou în curând.

„Data viitoare la Moscova”, a răspuns Putin, surprinzător, în engleză. „Uuuu, interesant, aș putea stârni puțină agitație cu asta, dar s-ar putea întâmpla”, a replicat Trump.

Liderul american a încheiat apoi conferința de presă fără a răspunde la întrebările reporterilor prezenți și fără a oferi detalii despre ceea ce Putin a numit acordul la care au ajuns în urma discuțiilor de trei ore.

Primire cu covor roșu

Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2 și avioane de ultimă generație F-35 survolau cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.

Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.

Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crima de război constând în deportarea a sute de copii din Ucraina. Rusia neagă acuzațiile, iar Kremlinul a respins mandatul CPI ca fiind nul și neavenit. Rusia și Statele Unite nu sunt membre ale instanței.

Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza civili în conflict. Totuși, mii de civili au murit, majoritatea covârșitoare fiind ucraineni.

O estimare conservatoare a numărului total de morți și răniți – de ambele părți – în războiul din Ucraina se ridică la 1,2 milioane de persoane, potrivit emisarului lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, declarație făcută în urmă cu trei luni.

La întâlnire au participat și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, consilierul rus în politică externă Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov.

Trump, care a afirmat odată că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina „în 24 de ore”, a recunoscut joi că sarcina s-a dovedit mai dificilă decât anticipase. El a spus că, dacă discuțiile de vineri vor decurge bine, aranjarea rapidă a unui al doilea summit, în format trilateral cu Zelenski, va fi „mai importantă” decât întrevederea cu Putin.