Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, inaugurarea primului Centru de Aport Voluntar (CAV) din România, în județul Timiș, realizat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Astăzi am fost la Dumbrăviţa, alături de primarul Horia Bugarin, unde a fost inaugurat primul CAV din România din fondurile europene prin PNRR”, a scris Buzoianu.

Noul centru va deservi peste 20.000 de locuitori, care vor avea acum un spațiu dedicat pentru depozitarea deșeurilor greu de colectat până acum.

„Vorbim, de exemplu, de mobilă, deșeuri periculoase, anvelope, electrocasnice mici și mari, fier, textile, deșeuri rezultate din construcții, deșeuri vegetale. Aproximativ 1600 de tone de deșeuri pe an vor fi gestionate prin acest centru și nu vor mai ajunge să otrăvească o comunitate întreagă”, a explicat ministrul.

Ea a subliniat că proiectul reprezintă un exemplu concret de responsabilitate: „Așa arată interesul față de comunitate. Așa arată să-ți pese pe bune de sănătatea oamenilor. Felicitări, Horia!”

Potrivit ministrului, 300 de centre similare vor fi finanțate prin PNRR, în urma negocierilor purtate de Ministerul Mediului.

„La Ministerul Mediului am reușit să negociem ca 300 astfel de centre să mai fie în continuare finanțate prin PNRR. Vom propune în Guvern, pentru restul de centre care fuseseră contractate prin PNRR și au fost tăiate de Comisia Europeană la negocieri, surse alternative de finanțare pentru că înțelegem nevoia uriașă a primarilor de infrastructură de gestionare a acestor deșeuri”, a precizat Buzoianu.

Ministrul a adăugat că, deși responsabilitatea gestionării deșeurilor aparține autorităților locale, va sprijini în continuare aceste proiecte de la nivel central: „Voi face tot ce pot pentru a sprijini de la nivel central aceste proiecte!”, a punctat ea.