Primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică se construiește în România, de către o companie americană, anunță președintele Senatului



Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică se construiește în România, în județul Cluj, de către o companie americană, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean, subliniind că proiectul va fi dezvoltat în patru etape, pe o suprafață de 20 de hectare, iar prima fază presupune investiții de aproximativ 1 miliard de dolari.

„Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră! La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

Potrivit acestuia, proiectul de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Această inițiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susținut-o la întâlnirile avute în cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziționăm România ca un nod de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație”, a adăugat Mircea Abrudean.

Dincolo de impactul economic și de potențialul de a atrage specialiști de top, președintele Senatului a evidențiat faptul că cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc.

„Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa”, a conchis Mircea Abrudean.

Situat lângă punctul strategic al NATO de lângă Câmpia Turzii, o zonă în continuă dezvoltare, care a atras investiții private în ultimii ani de sute de milioane de euro, centrul de date va genera locuri de muncă calificate pe termen lung, va stimula cererea pentru contractori români de inginerie și construcții de-a lungul tuturor celor patru faze.