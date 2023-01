Primul centru de lansare de sateliţi din Europa continentală a fost inaugurat în Suedia. Ursula von der Leyen: Europa are rampa ei către spaţiu şi o va păstra

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat ”momentul important pentru industria spațială europeană” printr-un discurs susținut cu ocazia inaugurării primului centru de lansare orbitală de pe Europa continentală, într-un context în care cursa pentru spațiu se intensifică, cu Statele Unite și China aflate pe poziții fruntașe.

În prezența lui Carl XVI Gustaf al Suediei, țară care și-a început președinția la Consiliul UE prin scrierea primei file din ”viitorul UE ca putere spațială”, oficialul european și premierul Ulf Kristersson au tăiat panglica portului spațial ”Esrange”, care va oferi ”o poartă europeană autonomă către spațiu”.

